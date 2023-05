Micro franquia contrata faxineiras na região

Uma micro franquia que começou a atuar na região abriu vagas

para faxineiras em Americana e Nova Odessa. O contato pode ser feito por telefone 19 997425970 ou por email americana@mariabrasileira.com.br

Posto do Trabalho da Prefeitura de Nova Odessa tem 57 vagas para esta segunda-feira, dia 22

Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa/SP

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 56 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas com experiência e moradoras de Nova Odessa.

Os interessados devem enviar currículo na próxima segunda-feira (22/05) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AJUDANTE GERAL – 1º Grau Completo. Irá atuar na expedição, fazer carga e descarga de caminhões, organizar estoque, manter local limpo. Não precisa ter experiência, apenas disponibilidade para trabalho um pouco mais pesado. Salário R$ 1560,00 livre de descontos de impostos – CLT com registro em carteira. Vale cesta R$ 80,00, após experiência Convênio Médico. Vaga Masculina – horário de segunda a sexta das 5h00 às 14h15 ou das 14h15 às 23h15 com 1 hora de almoço (1 vaga)

AJUDANTE GERAL DE METALÚRGICA – FREE LANCE – Com conhecimento em metalurgia. (1 vaga)

ASSISTENTE DE LAVANDERIA – Ensino Fundamental, proativo, organizado, pontual, dinâmico, comprometido, ensinável. Dar entrada e saída de roupas. Zelar pela qualidade (Lavagem, machas, passadoria, ensacamento e entrega). Atender aos clientes. Limpar, organizar equipamentos, máquinas e loja. Conduzir ferro industrial, remoção manchas, máquina embaladora. Carregar e descarregar máquina de lavar e secar. Horário: 8h às 18h (seg à sex.), sáb 08h às 12h. Salário: R$ 1.559,00 + 150,00 cartão. Residir em Nova Odessa. (1 vaga)

ATENDENTE PARA O SUBWAY – Ambos os sexos, com disponibilidade de horário. (4 vagas)

AUXILIAR DE FAST FOOD FEMININO – Não é necessário possuir experiência, porém é positivo: Conhecimento no uso de pacote office. Conhecimento no uso de sistemas de vendas e PDV. Facilidade no uso de Redes Sociais e WhatsApp. Boa dicção, agilidade, foco, pró atividade e dinamismo. Auxílio nas atividades de cozinha, separação de produtos, organização de produtos em estoque, limpeza e atendimento ao cliente presencial, via WhatsApp ou telefone. Horário de trabalho flexível com 2 folgas semanais. Após a efetivação, Vale Refeição: R$ 300,00 + Vale Alimentação: R$ 150,00. (1 vaga)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Recebimento, realizar o recebimento que chegam na empresa, descarregando os veículos e efetuar a conferência de acordo com os procedimentos de trabalho da área de logística. Efetuar a rotulagem correta para itens vencidos, itens não conforme, inventários e devolvidos, para que a rastreabilidade garanta qualidade em nossos processos. Realizar a armazenagem e endereçamento dos materiais. Expedição, realizar o recebimento e expedição de produtos acabados de acordo com os procedimentos de trabalho da área de logística. Efetuar a conferência, separação, etiquetagem dos materiais para expedição. Participação do inventário cíclico e anual, efetuando a contagem de todos os materiais existentes com base em relatório gerado pelo sistema integrado. Manter o armazém limpo e organizado, com ruas desobstruídas, para que facilite o deslocamento de empilhadeira e reduza a possibilidade de acidentes. (4 vagas)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ambos os sexos, com Ensino Médio completo, horário de trabalho das 13h às 23h e disponibilidade de horário para realizar horas extras. (5 vagas)

BALCONISTA DE AÇOUGUE – Ambos os sexos, com experiência, para trabalhar em mercado. Horário de trabalho das 11h00 às 20h20. (1 vaga)

COZINHEIRA / ½ OFICIAL – Ambas com experiência na função. (2 vagas)

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA – Com experiência na função. (1 vaga)

INSTRUTOR(A) DE INGLÊS – Para ministrar aulas à tarde, noite e aos sábados. (1 vaga)

MOTORISTA D OU E – Com curso de passageiros. (4 vagas)

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Masculino, acima de 30 anos, com curso de empilhadeira, experiência na função e comprometimento com o trabalho. (1 vaga)

OPERADOR DE SANFORIZADEIRA – Sexo masculino, com experiência na função. (1 vaga)

PORTEIRO MASCULINO – Com experiência na função. Entrevista dia 23/05 às 9h30 no PLT. (3 vagas)

PROFESSOR DE INFORMÁTICA – Horista, para trabalhar aos sábados das 8h às 12 horas. (1 vaga)

PROFESSOR DE VETERINÁRIO – Horista, para trabalhar aos sábados das 8h às 12 horas. (1 vaga)

PROMOTOR DE VENDAS – PCD – Ensino Médio completo. Conhecer e aplicar os pilares da FDS. Garantir que todos os produtos em estoque, sejam disponibilizados na área de vendas, limpos e organizados, conforme direcionamento da FDS. Garantir que todos os produtos expostos, sejam eles no ponto primário ou no secundário de vendas estejam com etiquetas de precificação de acordo com a política de preços da Heineken Brasil. Aplicar e expor os materiais de Merchandising. Acompanhar e organizar o estoque. Acompanhar data de validade dos produtos e reportar ao superior imediato para tomada de decisão. Conquistar novos espaços para exposição dos produtos. Verificar cumprimento de contratos e acordos, além de ações realizadas pela concorrência. Participar de treinamentos e reuniões, visando o aprimoramento da exposição de produtos bem como o domínio da aplicação dos materiais de merchandising de acordo com o perfil de cada cliente. CNH B Definitiva e carro próprio para utilização (empresa paga o KM rodado). Caso tenha apenas CNH A, empresa fornece a moto. (1 vaga)

TECELÃO OU AJUDANTE DE TECELÃO – Masculino, com experiência de 1 ano em jato de ar. (1 vaga)

EMPRESA TÊXTIL CONTRATA: SERVIÇOS GERAIS / CORTADOR DE PANO – Vaga masculina (2 vagas)

EMPRESA CONTRATA: OPERADOR DE DOBRADEIRA / OPERADOR CORTE LASER / OPERADOR PUNCIONADEIRA / SOLDADOR TIG / POLIDOR / AJUDANTE PRODUÇÃO / AUXILIAR LIMPEZA / DESENHISTA MECÂNICO – Segundo Grau, SENAI, Cursos Técnicos relacionados à área de Mecânica e ter leitura interpretação de desenho. (8 vagas)

LOJAS CEM EM NOVA ODESSA CONTRATA: VENDEDORES / RECEBEDORAS / MONTADORES / COBRADORES / AUXILIARES DE LOJA / LIMPEZA – Maiores de 18 anos, Ensino Médio, empresa dá treinamento, salário compatível com a função e oportunidade de carreira.

ESCOLA PARTICULAR CONTRATA – AUXILIAR DE CLASSE – Com Pedagogia / ESTAGIÁRIA – cursando Pedagogia. (2 vagas)

