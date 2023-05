Aplicativo de namoro aposta em segurança da mulher

Aplicativo investe na segurança

A vida de solteira deve ser sempre divertida e segura, e um primeiro encontro deve ser sobre eletricidade, química e conhecer um ao outro, compartilhando os interesses, paixões ou objetivos um do outro e não sobre o medo ou ansiedade de nos colocarmos em uma situação potencialmente insegura. Para isso, o Bumble, o primeiro aplicativo de namoro e rede social para mulheres, apresentou recentemente o Bumble Spots no Brasil, uma nova alternativa para os solteiros se encontrarem na vida real, após se conectarem no aplicativo, e desfrutarem de uma experiência de primeiro encontro mais segura.

Uma pesquisa recente do Bumble revelou que quase 9 de 10 mulheres entrevistadas no Brasil (87%) tomam algum tipo de precaução extra de segurança ao encontrar alguém pessoalmente pela primeira vez. Tais precauções incluem informar a um amigo ou parente o endereço onde o encontro acontecerá (43%), compartilhar sua localização ao vivo com um amigo (25%) e até mesmo compartilhar uma foto de seu ‘date’ com um amigo (11%) antes da encontrá-lo.

Em contraste, apenas 5 de 10 homens pesquisados (53%) indicaram tomar precauções adicionais, com 47% alegando não tomar nenhuma precaução extra ao encontrar alguém pessoalmente pela primeira vez.

Encontrar o local de encontro ideal é essencial

A mesma pesquisa do Bumble indicou que 8 em cada 10 entrevistados (84%) se sentem mais à vontade em um primeiro encontro se se encontrarem em um ambiente público cercado de pessoas, com a maioria deles (40%) escolhendo um restaurante ou bar como a melhor opção para essas ocasiões. No tópico sobre consumo de álcool e seus efeitos durante os primeiros encontros, quase 6 das 10 mulheres (58%) pesquisadas indicaram que preferem limitar o consumo de álcool no primeiro encontro com alguém, com 26% delas optando por se abster completamente do consumo de bebidas alcoólicas.

“Escolher um local adequado para um primeiro encontro pode ser desafiador, e onde você conhece alguém pela primeira vez pode ter um impacto no resultado do encontro e na capacidade das pessoas de relaxar e ser autêntico”, disse Alice Johnston, gerente sênior no Bumble. “Através do nosso programa Bumble Spots, certificado pela Livre de Assédio, queremos ajudar a nossa comunidade a encontrar espaços divertidos, únicos e seguros para desfrutar dos primeiros encontros, em que se sintam apoiados por colaboradores formados e prontos a intervir, se necessário”.

Por meio de sua mais recente iniciativa no Brasil, o Bumble Spots, o aplicativo pretende fazer parceria com um grupo de estabelecimentos criteriosamente selecionados e comprometidos em oferecer um espaço mais seguro aos seus clientes e cuja equipe passou por um processo rigoroso de treinamento e sensibilização certificado pelo Livre de Assédio que os auxilia a reconhecer e ajudar os clientes, especialmente mulheres, caso sofram assédio ou violência sexual. A Livre de Assédio é uma empresa que atua desde 2017 na prevenção do assédio em locais públicos, construindo uma rede de organizações e aliados que se diferenciam pelo compromisso de criar e manter espaços seguros para mulheres e pessoas vítimas de assédio.

“Esta iniciativa é extremamente importante para proporcionar à comunidade do Bumble a segurança necessária para ter a experiência esperada. Ao escolher espaços que atendem a critérios de segurança e ao nos convidar a treinar a equipe para prevenir o assédio e a violência usando os melhores protocolos preventivos, o Bumble dá um exemplo de como as organizações podem ajudar a cuidar de suas comunidades. Principalmente quando temos, no Brasil, casos crescentes de violência de gênero, misoginia nos espaços digitais e fraudes digitais. Temos orgulho de ser parceiros para criar espaços onde as mulheres possam aproveitar ao máximo suas vidas”, disse Ana Addobbati, fundadora e CEO do Livre de Assédio.

O Bar Solara, um bar de coquetéis de alto padrão, localizado na Vila Madalena em São Paulo, tornou-se o primeiro Bumble Spot da cidade no início deste ano. O Solara abriu suas portas em 2022 e foi reconhecido com o Prêmio Melhor Lista de Drinks 2022, apenas 40 dias após sua inauguração.

“Quando as pessoas saem para tomar um drink ou se encontrar em um bar, querem se divertir, relaxar e curtir a companhia dos outros com segurança. Como nosso foco é a hospitalidade, queremos garantir que o Solara é um lugar onde todos se sintam cada vez mais confortáveis, acolhidos e seguros, principalmente as mulheres”, comenta Bruno Acioli, fundador do Bar Solara. “Estamos animados por nos unirmos ao Bumble em sua missão de ajudar mulheres e pessoas em geral a encontrar alternativas mais seguras para se conectar e ter uma experiência agradável e memorável”.

O estudo mostra, ainda, que as mulheres são menos propensas a enfrentar seu ‘date’ em uma situação desconfortável ou potencialmente insegura, com apenas 3 de 10 mulheres (33%) pesquisadas dizendo que seriam honestas sobre um comportamento ou situação que as deixa desconfortáveis durante um primeiro encontro, contra 57,6% no caso dos homens pesquisados. Comparativamente, menos de 6% das mulheres pesquisadas acham que poderiam solicitar ajuda da equipe ou do gerente. Em vez disso, quase 5 em cada 10 mulheres no estudo (46%) disseram que pediriam a um amigo para ligar para elas com uma desculpa para que pudessem fugir rapidamente do encontro, evitando assim um confronto potencialmente inseguro.

Quando questionados, mais da metade dos respondentes (54%) disseram que nunca se encontraram em uma situação desconfortável durante um primeiro encontro com alguém que conheceram online. Cerca de 52% dos usuários Millennials e 60% dos entrevistados da Gen Z concordaram com essa afirmação.

“A segurança da nossa comunidade sempre foi uma das principais prioridades do Bumble. É por isso que estamos tão entusiasmados em ajudar a fornecer às mulheres em São Paulo caminhos mais seguros para falar e obter o respaldo adequado se enfrentarem uma situação desconfortável ou potencialmente situação insegura durante um encontro”, disse Johnston em um comunicado. “Continuaremos trabalhando para obter mais parcerias como esta, com estabelecimentos que compartilham nosso compromisso com conexões saudáveis e gentis”, concluiu.

