Copa do Mundo Feminina, sub-17 e Pelé e buscas por camisa do Brasil

Na terra do futebol, a contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina,

que acontecerá em julho, e o Campeonato Sul-Americano sub-17, do qual o Brasil se consagrou campeão, aqueceram a busca por camisas do Brasil na Internet. É o que aponta a edição de abril do Radar Simplex, levantamento criado pela startup franco-brasileira Simplex, que monitora as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces do país e capta tendências através de uma plataforma de inteligência artificial. A amarelinha está no topo dos seis itens mais desejados do mês pelos brasileiros, com um crescimento de 147,5% em relação a março.

“Tivemos o anúncio da CBF dos novos modelos de uniformes para a seleção feminina, em parceria com a Nike, e o brasileiro costuma se preparar para eventos como a Copa do Mundo com muito entusiasmo e expectativa. E, claro, saímos vencedores do Sul-Americano sub-17, desbancando a Argentina”, destaca João Lee, CEO da Simplex, pioneira na abordagem tecnológica de SEO (Search Engine Optimization) para aumento de tráfego online qualificado, conversão e vendas na internet.

O executivo também ressalta a importância do fator Pelé no aumento da procura pela camisa. O esportista, falecido em dezembro de 2022, segue sendo reverenciado como grande ícone do futebol pelos brasileiros. “No final de março, tivemos o amistoso da seleção brasileira contra Marrocos, com o nome do Pelé aparecendo na parte de baixo da camisa dos jogadores. Isso também estimulou a alta na procura pelo item como forma de homenagem das pessoas à sua figura”, acrescenta João.

Campeões de busca, os smartphones seguem na segunda colocação do Radar, com uma alta de 39,9% no volume de cliques se comparado a março.

Confira, abaixo, o ranking completo com os seis itens que mais despertaram o interesse do brasileiro no mês de abril e seus respectivos crescimentos em relação a março:

1 – Camisa do Brasil (+147,5%)

2 – Smartphone (+39,9%)

3 – Cachorro (+19,7%)

4 – Tênis (+14,3%)

5 – Fone de ouvido bluetooth (+5,8%)

6 – Bebê Reborn (+3,7%)

Sobre o Radar Simplex

Criado em 2020, o Radar Simplex é uma plataforma que utiliza inteligência artificial para captar tendências de consumo a partir de pesquisas online realizadas em mais de 2 milhões de landing pages de grandes e-commerces nacionais.

