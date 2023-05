Pôr do sol com tráfico e malandro em cana

Um homem que trabalhava no tráfico foi detido no horário do pôr do sol

este domingo em Santa Bárbara d’Oeste. A ação dos GMs aconteceu em uma esquina do jardim Santa Rita por volta das 17h.

M.D.S.B. foi avistado em local conhecido do tráfico. Ele estava agachado junto ao muro do campo de futebol. Logo foi abordado. Com ele os Guardas encontraram R$140 reais e dois pinos de cocaína.

Leia abaixo relato completo feito por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’Oeste-SP

.

.EQUIPE 01

🚨VTR MOTOS

OCORRÊNCIA : TRÁFICO DE DROGAS

.🚨GCM TRAJANO

.🚨GCM BUENO

APOIO OCORRÊNCIA:

APOIO TATICO 01

INSPETOR SANDRIN

GCM FERREIRA

GCM SERNAJOTO

APOIO TATICO 02

GCM REIS

GCM SILONI

GCM WASHINGTON

.📍DATA: 21 de Maio de 2023

.📍HORA: 17:00

.📍LOCAL: R. Ismael Alves x R. Benjamin Wiezel

OCORRÊNCIA:

Esta equipe de motocicletas, encontrava-se em patrulhamento pelo local citado, quando foi avistado M.D.S.B. em local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, agachado ao muro do campo de futebol, ato contínuo ao avistar as motocicletas veio a deixar o local, sendo assim abordado. Em busca pessoal foi localizado uma quantia de $140 reais e dois pinos de cocaína. Questionado sobre os ertorpecentes informou que estava na prática da venda, desde às 16:30 e que iria até às 23:00 horas. Nos Informou, que no local deixado, havia mais entorpecentes escondidos. Foi efetuado uma varredura e localizado mais 32 porções eppendorf de cocaína. Com base na lei 11343/2006 foi dado voz de prisão em flagrante a M.D.S.B. pelo crime de Tráfico de drogas,diante dos fatos,o suspeito e o material localizado foram conduzido até o plantão policial de SBO no qual o Delegado de plantão deliberou por apreensão das drogas e ratificou a prisão em flagrante em desvafor a M.D.S.B. ficando a disposição da justiça.

