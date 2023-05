Tinha medida protetiva, mas foi lá e deu socos na ex

Um homem que tinha medida protetiva contra si

foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na tarde deste domingo. O caso aconteceu no Jardim Europa, na famosa Zona Leste da cidade. Por volta das 16h BB, de 27 anos, foi até a casa da ex, W.L.V.m de 34 anos, e começou a agredi-la verbalmente. Depois partiu para a agressão física, com socos e tapas.

Abaixo o relato completo feito pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

.🚨GCM Francisco

.🚨Subinspetora Fernanda

.📍DATA: 14 de maio 2023

.📍HORA: 16h00

.📍LOCAL: Rua Escócia 316,jd europa

🛑 Violência Doméstica

Síntese:

Esta equipe foi acionada via CICOMM onde B.B.27a que possuía em seu favor uma medida protetiva,realizou contato telefônico na gcm relatando q estava de frente sua residência quando W.L.V 34a ex companheiro além de descumprir a ordem judicial ainda veio a agredir lhe com tapas ,socos,ameaças e ofensas verbais.

Foi detido pela equipe nas imediações da casa,conduzido ao plantão de polícia onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medida e Violência Doméstica permanecendo a disposição da justiça.

