Gradativamente, a TI deixou de ser uma área de suporte para se transformar em um fator crítico para o sucesso de praticamente todas as organizações. O “calor” dos negócios chegou para os profissionais de TI em todo o mundo, juntamente com a necessidade de mudanças rápidas para proporcionar resultados cada vez mais imediatos, seguros e precisos. Nesse contexto, a adoção de metodologias ágeis tornou-se um grande diferencial para que as empresas consigam acompanhar as frequentes mudanças no mercado, com velocidade na troca de informações e no desenvolvimento de projetos de implementação de novas tecnologias.

As metodologias ágeis trazem uma abordagem de gerenciamento de projetos que priorizam a flexibilidade e adaptabilidade, ao invés de um plano rígido e inflexível. No contexto de novas tecnologias focadas em serviços como cloud, SaaS (Software as a Service) e PaaS (Plataform as a Service), a interação entre as equipes é facilitada, podendo alcançar um alto nível de performance e entrega, de maneira mais aderente às necessidades e ao momento de cada cliente.

O SCRUM é uma das metodologias ágeis mais utilizadas atualmente. Em resumo, as necessidades do cliente são traduzidas em diversas “Estórias”, que juntas compõem o escopo do projeto. Estas “Estórias” são quebradas em um “Backlog do Produto” e, por conseguinte, este Backlog converte-se em Sprints, que são ciclos curtos de trabalho. Normalmente, a duração desses Sprints é de duas a quatro semanas, e cada um deles tem um objetivo específico a ser alcançado. Nesse método, a equipe do projeto participa de algumas cerimônias para planejar as Sprints (Planning), avaliar o que deu certo ou não (Review/Retrospective) e também em rápidas reuniões diárias (Dailies) para que o time compartilhe o que fez no dia anterior, o que irá fazer “hoje” e se existe algum impedimento para avançar com seu trabalho (Blockers). O time é auto-organizado e é composto de atores com papéis e responsabilidades específicas.

O uso do SCRUM pode ajudar as equipes de desenvolvimento a obter um melhor aproveitamento das vantagens da tecnologia cloud. A adoção crescente de tecnologias SaaS e PaaS exige adaptabilidade e capacidade de disponibilizar rapidamente novos recursos na nuvem, e o SCRUM permite interações mais rápidas e, consequentemente, entregas em um ritmo mais acelerado.

Outras metodologias ágeis que podem ser empregadas na adoção de tecnologias cloud são o Kanban e o Lean. Ambas se concentram na melhoria contínua e na eliminação de desperdícios, o que pode ser especialmente útil quando se trabalha com serviços em nuvem, permitindo uma maior eficiência e escalabilidade.

Em resumo, as metodologias ágeis podem ajudar as equipes de projeto a atingir um alto grau de efetividade e aproveitamento máximo das vantagens oferecidas pelas tecnologias cloud. A adoção de uma abordagem ágil pode permitir a entrega de produtos de alta qualidade com maior rapidez e eficiência, provendo uma melhor gestão da capacidade, além de aumentar a flexibilidade e adaptabilidade dos times de projetos às necessidades do negócio.