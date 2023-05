Senador Magno Malta critica imprensa no caso Vini Jr.

Senador aponta que por repercutir o caso de racismo contra o jogador Vinícius Jr. e chama associações da causa animal para defenderem os macacos.

Senador Magno Malta diz que imprensa está “revitimizando” o craque do Real Madri Vinícius Júnior para ganhar audiência. Ele ainda sugere ao jogador entrar em campo com um leitão branco. Imagina se Bolsonaro ainda fosse presidente, Vini estaria completamente abandonado pelo governo.

“Cade os defensores da causa animal que não defendem os macacos? Os macacos estão aí expostos”, falou durante audiência no Senado Federal na manhã desta terça-feira.

Vini Jr. e La Liga: racismo evidencia violência estrutural no esporte

Extermínio, publicado pela Editora Planeta, é uma verdadeira imersão no passado violento que corre no sangue de cada brasileiro. Cientista social e mestre em Ciência Política, Viviane Gouvêa apresenta evidências de que a violência hoje incutida no Brasil não surgiu sem motivo, e a origem desta sociedade hostil e institucionalizada é histórica. Por isso, o protagonista desta obra é o Estado, aquele que deveria proteger os cidadãos, mas tem uma tendência a equacionar conflitos com o uso da força, do tiro e da tortura.

Passados os duzentos anos da Independência, a escritora se utiliza de uma linguagem acessível para expor partes macabras do passado, e revelar feridas que hoje refletem na sociabilidade nacional. Viviane Gouvêa explica que, apesar de contemplar os períodos ditatoriais, concentrou a pesquisa em episódios do regime democrático “raramente debatidos, à luz das limitações inerentes a uma democracia de fachada, sempre válida para poucos”.

A obra é dividida em oito capítulos-chave com casos em que o Estado agiu para manter em silêncio os que o desafiavam: do sistema escravagista e genocídio indígena à Cabanagem e assassinatos de trabalhadores rurais – a exemplo do massacre de Carajás em 1996. Para ela, casos como estes sempre objetivaram defender interesses privados e manter uma ordem excludente, por isso reforça a importância de entender as origens do ódio e violência para que possam ser superados.

Trata-se, verdadeiramente, de buscar uma sociedade democrática, que

não existe enquanto um Estado não reconhece suas próprias leis.

A democracia formal não passa disso – uma forma sem conteúdo – se

vivemos em uma sociedade em que uns são mais brasileiros que outros;

aliás, em que uns são mais gente que outros. (Extermínio, p. 233)

Para ilustrar cada caso, Viviane reúne registros públicos e privados, encontrados em órgãos como Funai, Biblioteca Nacional e também no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, onde atua como pesquisadora há mais de 15 anos. Extermínio é uma obra de difusão científica, sem cunho acadêmico, uma leitura para estudantes e todos que querem entender as origens do ódio e violência que assolam o país.

e leia um trecho do livro.

FICHA TÉCNICA

Título: Extermínio: duzentos anos de um Estado genocida

Autora: Viviane Gouvêa

Editora: Planeta

ISBN/ASIN: 978-65-5535-828-5

Formato: 16cm x 23cm

Páginas: 255

Preço: R$ 61,90

Onde comprar: Editora Planeta e Amazon (eBook)

Sobre a autora: Viviane Gouvêa é cientista social e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Carioca, trabalha como pesquisadora do Arquivo Nacional desde 2006. Desenvolve projetos de difusão de acervo e de história, como exposições, sites e publicações – é editora da página “Que República é essa?”, em que trata sobre movimentos sociais, ditadura militar e cultura de massas.

Já trabalhou como tradutora e professora de inglês, além de empresas de pesquisa de mercado e opinião. Ama animais, é fotógrafa e também sommelier de cerveja por diversão.

