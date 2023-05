Fake news em xeque com a inteligência artificial?

Atualmente a propagação de notícias falsas (fake news) tem se tornado

uma preocupação crescente. Com a ascensão das redes sociais e o rápido compartilhamento de informações, a disseminação de desinformação se tornou uma ameaça séria para a sociedade. No entanto, a inteligência artificial (IA) surge como uma ferramenta poderosa no combate às fake news. Segundo o jornalista Janiel Kempers, especialista em tecnologia, a IA pode desempenhar um papel fundamental na identificação e mitigação desse problema cada vez mais complexo.

Análise de padrões e detecção de desinformação:

De acordo com Kempers, a inteligência artificial é capaz de analisar grandes volumes de dados e identificar padrões que podem indicar a presença de notícias falsas. Algoritmos de aprendizado de máquina podem ser treinados para distinguir entre informações verdadeiras e falsas, levando em consideração diferentes aspectos, como a fonte da informação, o histórico do autor e a consistência das informações apresentadas.

Verificação de fatos em tempo real:

Outra maneira pela qual a IA pode ajudar é por meio da verificação de fatos em tempo real. Com a capacidade de acessar uma ampla variedade de fontes de informação confiáveis, os sistemas de IA podem comparar as alegações feitas em uma notícia com dados verificáveis, identificando rapidamente informações enganosas ou imprecisas. Essa análise em tempo real é essencial para combater a velocidade com que as fake news se espalham nas redes sociais.

Monitoramento de redes sociais e detecção de padrões de compartilhamento:

As redes sociais são frequentemente usadas como plataformas para a disseminação de notícias falsas. Nesse sentido, a IA pode desempenhar um papel importante na identificação e monitoramento de padrões de compartilhamento de informações enganosas. Algoritmos avançados podem analisar o comportamento dos usuários, identificar contas falsas ou automatizadas e detectar a disseminação em massa de conteúdo suspeito.

Personalização da experiência do usuário:

A inteligência artificial também pode contribuir para combater as fake news por meio da personalização da experiência do usuário. Os algoritmos podem ser projetados para fornecer aos usuários informações confiáveis e relevantes, filtrando conteúdo de baixa qualidade ou potencialmente falso. Isso ajuda a aumentar a conscientização sobre a importância de verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las.

Conclusão:

Segundo Janiel Kempers, a inteligência artificial oferece uma solução promissora no combate às fake news. Com sua capacidade de analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e verificar fatos em tempo real, a IA pode ajudar a limitar a disseminação de desinformação e promover um ambiente informacional mais confiável. No entanto, é importante ressaltar que a IA deve ser usada em conjunto com a educação e o pensamento crítico dos usuários, para que juntos possam combater efetivamente as fake news e preservar a integridade do jornalismo e da sociedade como um todo.

ChatGPT e os cuidados necessários para preservar a Segurança da informação

Artigo por Marcelo Mendes Santos, gerente de TI CISO da NEO

A inteligência artificial tem transformado a forma como as empresas e pessoas realizam suas atividades cotidianas. Com a capacidade de aprender e realizar tarefas complexas, a IA tem o potencial de agilizar processos, melhorar a eficiência e reduzir custos. No entanto, é importante destacar que uma única vulnerabilidade na rede pode servir de brecha para que cibercriminosos invadam os sistemas de uma empresa e promovam o temido vazamento de dados. Isso também se aplica ao Chat GPT, uma ferramenta que pode trazer inúmeros benefícios e, ao mesmo tempo, requer medidas que garantam o seu uso com segurança. Um sinal de alerta foi bug do Chat GPT Plus, ocorrido no final de março, que contribuiu para o vazamento de históricos de conversas de usuários, e também de dados pessoais (como nome, sobrenome, endereço de e-mail, endereço de pagamento), dados de cartão de crédito e outras informações sensíveis. Isso, no contexto empresarial, acende o farol vermelho, já que a violação de dados sensíveis pode acarretar no acesso indevido de terceiros a informações confidenciais, comprometendo a sua reputação e o seu negócio.

