Duplicação da Avenida São Gonçalo, em Nova Odessa, já liberada para uso

A Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano e o Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa finalizaram e liberaram para o tráfego de veículos, no final da tarde deste sexta-feira (30/08/2024), o novo trecho duplicado da Avenida São Gonçalo ao longo dos jardins Capuava, Alvorada e Flamboyant. A duplicação começa onde já está sendo construída a nova unidade dos Supermercados Crema na cidade.

Motoristas que foram os primeiros a passar pela nova pista aprovaram a obra, viabilizada pela Municipalidade através de contrapartida. “Foi a melhor coisa para nós, vai facilitar muito o trânsito aqui para nós, eu que moro aqui há 45 anos. A Prefeitura está de parabéns, ainda mais com os bairros novos que saíram aqui para baixo. Isso libera muito o fluxo de veículos aqui”, afirmou Everaldo Nunes, morador do Jardim Santa Rita 2.

Os 700 metros de pista duplicada contam com 4.400m² de pavimento asfáltico novo e inclui novas guias e sarjetas e 700 metros de galerias de drenagem de águas pluviais (das chuvas). Foram feitas também três novas rotatórias, pensadas para facilitar ao acesso dos motoristas ao interior dos bairros atendidos pela obra de Mobilidade Urbana. O trecho também ganhou nova sinalização de trânsito horizontal (pinturas de faixas) e vertical (placas).

As novas rotatórias encontram-se na altura da Rua Cajueiro (no Jardim Capuava, que visa ajudar a “desafogar” o trânsito no entroncamento da São Gonçalo com a Rodovia Rodolfo Kivitz), em frente à entrada do Jardim Flamboyant e na altura da Rua Caviúna, no Santa Rita 2.

Segundo a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto, este trecho da São Gonçalo era uma via simples de mão dupla. “Com a duplicação da avenida, dividindo o tráfego em duas vias, diminuímos os riscos de acidentes e atropelamentos, tornando o trânsito mais seguro. As novas rotatórias também facilitam o trânsito de veículos, que deve sofrer um aumento em função dos novos empreendimentos na região, inclusive os novos moradores do Flamboyant e o novo Supermercado Crema”, acrescentou Góes.

A OBRA

A obra consiste na pavimentação da segunda pista da avenida que dá acesso aos bairros da região oestes de Nova Odessa, incluindo os jardins Capuava, Alvorada, Flamboyant e Santa Rita 2, entre outros. Ela foi viabilizada pela Prefeitura junto à Cataguá Construtora, a título de contrapartida ao Município pela aprovação do conjunto residencial Jardim Flamboyant.

O trecho que recebe pavimentação tem cerca de 700 metros lineares de extensão, indo do cruzamento com a Rodovia Rodolfo Kivitz, altura da rotatória da 236ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Nova Odessa (onde foi anunciada recentemente a instalação de uma unidade da Rede de Supermercados Crema), até o cruzamento com a Rua Pau Brasil, no Jardim Alvorada.