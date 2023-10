Duzzi rasga elogios a administração Chico

O ex-vereador de Americana Valdecir Duzzi usou

as redes sociais para elogiar a atual administração da cidade, sob o comando de Chico Sardelli. Hoje em posto ligado ao prefeito de Sumaré Luiz Dalben (Cidadania), Duzzi é cotado para voltar a disputar uma cadeira na Câmara de Americana. Ele foi vereador entre 2009 e 2016, foi presidente da Câmara e também atuou como secretário municipal.

Abaixo o texto que circula nas redes.

Parabéns a toda a administração pública de Americana, em especial ao prefeito Chico Sardelli e à dedicada equipe de secretários e à secretaria de meio ambiente. Suas ações incansáveis para a recuperação da cidade após o vendaval são admiráveis e emocionantes. É crucial reconhecer que somos responsáveis por muitos dos desafios naturais que enfrentamos, e a natureza está apenas reagindo ao que semeamos. Portanto, a conscientização e a mudança de atitude são fundamentais. Não jogar lixo nas ruas e colaborar ativamente com a limpeza da cidade é um primeiro passo. Leia + sobre política regional A solidariedade e o apoio da administração pública, liderados pelo prefeito Chico Sardelli, são um exemplo inspirador. Ver as autoridades locais nas ruas, testemunhando as dificuldades do povo, é comovente e demonstra um compromisso verdadeiro. Minhas felicitações vão para toda a população de Americana, bem como para os secretários, vereadores, colaboradores e todos aqueles que se unem nesse momento desafiador. Juntos, vocês estão fazendo a diferença e construindo um futuro mais resiliente. Parabéns!!!

