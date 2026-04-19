O e-commerce segue em expansão em São Paulo, principal mercado do país, e tem acelerado a entrada de novos empreendedores no ambiente digital. No estado, o volume bruto de mercadorias (GMV) transacionado por lojistas nas soluções de commerce da LWSA cresceu 20% entre 2024 e 2025, atingindo R$72 bilhões, após já ter avançado 28,6% no período anterior.

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Para sustentar esse crescimento, a Tray, plataforma de e-commerce da LWSA, intensifica investimentos em tecnologia, integração e capacitação, com foco em negócios em estágio inicial ou em fase de escala. Ao mesmo tempo, mantém sua atuação junto a operações mais maduras, incluindo varejistas físicos em processo de digitalização e médias empresas com estruturas mais complexas.

A estratégia combina diferentes frentes. Campanhas de aquisição, uso de inteligência artificial e iniciativas de formação profissional sustentam o avanço da companhia em um mercado mais competitivo.

No ambiente digital, a Tray aposta em conteúdos com lojistas e influenciadores que compartilham experiências com a plataforma, evidenciando a facilidade de entrada e crescimento no e-commerce. “São histórias reais de empreendedores que encontraram na Tray uma forma de estruturar e escalar seus negócios”, afirma Thiago Mazeto, diretor da Tray.

IA e capacitação como vetores de entrada no E-commerce

A incorporação de inteligência artificial é outro pilar da estratégia. Segundo Mazeto, a tecnologia vem sendo aplicada para simplificar e, em alguns casos, automatizar etapas críticas da jornada do empreendedor.

Os recursos atuam desde a configuração inicial da loja até a organização do catálogo e a geração de conteúdo, reduzindo o tempo de entrada, minimizando erros operacionais e acelerando o início das vendas.

Em paralelo, a empresa reforça sua frente educacional com a Escola de E-commerce, que oferece trilhas gratuitas voltadas tanto para iniciantes quanto para lojistas em operação. Os conteúdos cobrem toda a jornada do varejo digital, incluindo criação de loja, precificação, estratégias promocionais, logística e gestão multicanal.

Ecossistema integrado e multicanal

A empresa também sustenta seu plano de avanço com a oferta de uma estrutura completa para lojistas em diferentes fases do negócio. As integrações nativas com marketplaces e outras soluções, como logística e meios de pagamento, fazem parte dessa proposta.

“Ao oferecermos todas as soluções em um único ambiente, permitimos ao empreendedor reduzir a dependência de outras ferramentas, muitas vezes adicionadas por meio da aquisição de aplicativos, que geram custos adicionais e tornam a operação mais complexa”, explica Mazeto.

Entre os exemplos estão integrações com a Temu, realizadas no ano passado, e com o TikTok Shop, que movimentou R$4 milhões em GMV em janeiro deste ano entre lojistas da plataforma. “O empreendedor de hoje está em múltiplos canais, e com uma plataforma completa consegue operar e crescer com mais eficiência”, completa.

Atualmente, a Tray reúne mais de 600 funcionalidades nativas, conexões com mais de 30 marketplaces e integração com mais de mil sistemas de ERP, permitindo a gestão centralizada de diferentes canais de venda.

Sobre a Tray

A Tray, uma empresa LWSA, é uma ferramenta para vender produtos físicos na internet, seja em uma loja virtual, marketplace, redes sociais ou em outros canais de vendas. Sua missão é ajudar a digitalizar o varejo brasileiro, oferecendo recursos para o lojista vender, gerenciar e escalar o seu negócio. É uma solução que facilita o dia a dia, entregando tudo em um único painel.