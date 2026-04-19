O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe no domingo (19), às 18h, a comédia teatral “Casa, Comida e Alma Lavada”, que promete uma divertida reflexão sobre o universo do casamento. A classificação indicativa é de 12 anos. Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 120 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A produção da Splendore Produções e Eventos acompanha a trajetória de Tânia Mara e Luís Alberto, abrangendo desde os tempos de namoro até a maturidade da convivência, após duas décadas de relacionamento. O texto alterna entre os pontos de vista feminino e masculino sobre situações cotidianas, revelando e satirizando os defeitos e manias de cada um.

O espetáculo começa com Tânia Mara ao telefone, contando apaixonada à amiga sobre o namorado. Com o avanço dos anos e a consolidação do relacionamento, a empolgação diminui e as conversas revelam uma visão menos entusiasmada sobre o marido. Detalhes como o hábito de Luís Alberto dormir de meias pretas se tornam motivo de desdém por parte de Tânia Mara.

Em diálogos diretos com a plateia, os personagens expõem os altos e baixos do casamento, convidando o público a se identificar com suas experiências.

“Esta montagem volta a Americana com a expectativa de divertir desde casais jovens àqueles que acumulam décadas de história em comum”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Teatro de Americana

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 595, Jardim Girassol.