Um helicóptero caiu logo após decolar neste sábado (18), em Campina Grande (PB), e o momento foi registrado em vídeo por pessoas que estavam próximas ao local.
Na aeronave estavam quatro pessoas. Três ocupantes foram socorridos e encaminhados ao hospital com quadro estável. Uma criança de 9 anos saiu sem ferimentos.
Segundo os bombeiros, o veículo havia saído de João Pessoa e fez parada para reabastecimento. As causas do acidente serão investigadas.
Vídeo helicóptero cai na Paraíba
