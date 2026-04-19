Apresentação gratuita será realizada na Alameda ParkCity neste domingo (19) a partir das 16h

“Estrelas do K-Pop”, um pocket show infantil inspirado no fenômeno sul-coreano Guerreiras do K-Pop, é atração deste fim de semana, no Shopping ParkCity Sumaré. A apresentação, gratuita, será realizada na Alameda ParkCity, a partir das 16h.

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Voltada para toda a família, a apresentação promete mergulhar o público no universo vibrante do k-pop, fenômeno mundial que influencia moda, comportamento e entretenimento, e que vem conquistando uma legião de fãs. “Inspirado neste universo, o pocket show traz uma experiência lúdica e cheia de energia, animando a todos através da música”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Em “Estrelas do K-Pop”, o trio Rumi, Mira e Zoey vive uma aventura para proteger a humanidade no ritmo da música. O espetáculo é repleto de animação, coreografias incríveis, figurinos fabulosos e um repertório selecionado especialmente para emocionar a criançada.

A apresentação faz parte da programação do Palco ParkCity, projeto que promove entretenimento, com atrações culturais diversas, para toda a família. “A atração ‘Estrelas do K-Pop’ é mais uma iniciativa do empreendimento que reforça a proposta de oferecer ações que promovam experiências culturais diversificadas e únicas e que conectam diferentes gerações”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Serviço:

Palco ParkCity – “Estrelas do K-Pop”

Quando: 19 de abril, domingo.

Horário: 16h.

Local: Alameda ParkCity.

Evento gratuito