A Editora Adonis, de Americana, é a realizadora do projeto de incentivo à leitura

“Como nasce um livro”, que busca proporcionar a estudantes a vivência do processo de produção de uma obra literária, desde a concepção até a ilustração, edição e impressão da publicação, e desse modo contribuir para a formação de leitores críticos, reflexivos, bem como despertar novos escritores entre os participantes.

Apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o projeto tem o apoio do Cartonifício Valinhos e a produção executiva da Track Comunicação. O projeto beneficia um conjunto de 2600 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) por meio de encontros com profissionais do setor literário, como a escritora Margareth Brandini Park e a contadora de histórias Suzana Montauriol. As atividades ocorrerão até novembro.

Enquanto a autora detalha a elaboração de seu livro “Doroteia, a velhinha que gostava de dançar”, permitindo aos participantes conhecer como é o processo de confecção da narrativa da obra, a artista plástica Marilia Cotomacci, ilustradora da obra, também participa por meio de um vídeo em que apresenta as fases de seu trabalho, desde o primeiro contato com o texto a ser ilustrado, até o planejamento do caminho artístico a ser percorrido.

“A proposta é levar os participantes a ampliar o olhar para a literatura e estender a vivência com os livros para o seu cotidiano. Ao conhecer as etapas do processo de criação de um livro, desejamos que eles também se sintam encorajados a escrever e a ilustrar as suas próprias histórias”, afirma Jaqueline Silveira Fávaro, sócia da Editora Adonis e responsável técnica e artística do projeto.

Os estudantes também serão convidados a escrever suas próprias histórias, a partir das experiências literárias proporcionadas pelos encontros. As 100 melhores formarão o “Letra Viva – Edição Especial”, publicação a ser editada e concluída ao longo da realização das atividades.

Resultados para a sociedade

“Nossa motivação na escolha de aportar recursos para viabilização do projeto “Como nasce um livro” foi pelo objetivo do projeto em incentivar a leitura como processo de desenvolvimento da educação e cultura da sociedade”, afirma o diretor financeiro do Cartonifício Valinhos, Helio Tovazzi.

“A Cartonificio Valinhos sendo uma empresa voltada a reciclagem de papel desde sua fundação em 1934, acredita que investimentos em educação e cultura trazem benefícios à sociedade, pela conscientização da importância da reciclagem no âmbito da responsabilidade ambiental, promovendo também resultados positivos, além do meio ambiente, como também na saúde, segurança pública e na economia. Pequenas ações podem trazer grandes resultados à sociedade”, completa.

Sobre o projeto

O “Como nasce um livro” é um projeto de incentivo à leitura e à escrita que, desenvolvido desde 2005 pela Adonis, já alcançou mais de 100 mil crianças da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e outras cidades, por meio da distribuição de mais de 1,5 milhões de livros. A edição deste ano está sendo realizada em Campinas, na Academia Campinense de Letras.