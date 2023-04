Uma tragédia atingiu a cidade de Sumaré na manhã desta quarta-feira (26). Dois irmãos faleceram após um incêndio a uma residência no Jardim Fantinati, região do Matão. As vítimas tinham 18 e 2 anos de idade e estavam na casa da avó.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, eles não sobreviveram devido a fumaça. Os corpos foram encontrados no fundo da casa. Vizinhos tentaram ajudar, sem sucesso.

A irmã mais velha morreu no local. A criança ainda teria sido resgatada com vida, mas não sobreviveu.

A causa do fogo será averiguada pelas autoridades de segurança.