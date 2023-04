O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou, nesta quarta-feira, uma série de medidas para os servidores públicos do município. Uma delas trata-se da equiparação do salário dos professores ao piso nacional, recém anunciado pelo presidente Lula.

Segundo Rafael, três projetos de Lei que tratam sobre importantes mudanças foram protocolados na Câmara Municipal. As propostas agora devem passar pela discussão e votação dos vereadores, que podem aprovar as propostas ou rejeitá-las.

Veja o que foi anunciado:

• Novo salário-base do funcionalismo, com reflexos dos grupos A ao E;

• Reenquadramento da categoria de ADIs;

• Readequação do piso salarial dos professores, ficando acima do Piso Nacional.

“Estes são apenas os primeiros estudos que fizemos e que já permitem avanços importantes para o funcionalismo. Reforço o compromisso do atendimento de todas as categorias. Com foco e organização cumpriremos com tudo aquilo que prometemos durante a nossa caminhada, valorizando o servidor público que nos ajuda todos os dias a prestar o melhor serviço ao cidadão barbarense”, disse o prefeito.

Ainda no anúncio, Rafael afirmou que as tratativas em relação ao dissídio estão adiantadas.

