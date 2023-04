Sindicato pede 20% para servidores; audiência pública não terá a presença da entidade

O presidente do Sindicato dos Servidores de Santa Bárbara d’Oeste, Walmir Alfredo Silva, afirmou ao NM que a entidade não participará da audiência pública que discutirá o reajuste dos servidores municipais na Câmara nesta quarta-feira. A convocação da audiência é de iniciativa do vereador Eliel Miranda (PSD).

Segundo Walmir, a proposta de 20% já foi discutida em assembleia com os servidores e já foi enviada à prefeitura, com as tratativas adiantadas. Agora, o sindicato aguarda reunião com o poder executivo para bater o martelo. O presidente disse que não participará da audiência porque o sindicato é um órgão independente.

“Eu acho louvável o vereador, mas não compete ao vereador em si, compete ao sindicato, é o sindicato que negocia o salário dos servidores, o sindicato já fez a assembleia, já protocolou o que foi decidido na assembleia. O artigo 8º inciso 5º é bem claro, é vedado o poder público intervir nas organizações sindicais”, disse Walmir.

O presidente da entidade disse, ainda, que não mistura política com o trabalho realizado no sindicato. “Não estou criticando o vereador, mas o papel do sindicato é outro, eu não faço política partidária, minhas negociações são trabalhistas, tudo que for em benefício do trabalhador, já fizemos a assembleia e a assembleia é soberana”, concluiu.

O documento protocolado pelo sindicato na prefeitura contém 12 itens, entre eles 20% de aumento salarial (5% inflação + 15% de ganho real por perdas em anos anteriores) e cartão alimentação em R$ 1.000,00.