deste ano, a busca dos brasileiros por recursos financeiros apresentou queda de 12% em comparação ao mesmo período de 2022. O índice, que vem registrando baixas desde junho do ano passado, teve agora o terceiro tombo consecutivo de 2023. Confira os dados completos no gráfico a seguir:

Amapá tem a maior baixa do país

Além disso, as retrações foram observadas em todas as Unidades Federativas (UFs) do país, com destaque para o Amapá que registrou baixa de 27,3%. Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, a inadimplência recorde (70 milhões de brasileiros), a alta na inflação (IPCA que chegou a 5,60% em 12 meses) e o elevado patamar de juros no país, continuam inibindo a aquisição de recursos de crédito por parte dos consumidores. “O cenário atual exige cautela e planejamento, já que ainda não há uma previsão assertiva para que os fatores que retraem o consumo do crédito no Brasil sejam amenizados”. Veja o detalhamento por UF abaixo: