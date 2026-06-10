A Secretaria de Educação de Americana está com 35 vagas de estágio abertas, sendo 25 para estudantes de Pedagogia e 10 para a área administrativa. Os interessados devem comparecer ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), localizado à Rua Anhanguera, nº 40, na sede do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O interessado deve cursar Pedagogia, Administração, Gestão Empresarial ou Gestão de Recursos Humanos. As oportunidades são para estudantes do Ensino Superior, no período noturno, em função do horário de funcionamento das escolas da rede municipal.

Os estagiários vão atuar nas unidades por 30 horas semanais, reforçando as equipes pedagógicas. Os selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 1.008,96, além de R$ 126,12 de auxílio-transporte.