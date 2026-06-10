Órgão da Prefeitura divulga oportunidades para ajudante (10 vagas), pedreiro (cinco vagas) e faxineiro (uma vaga) para as quais pessoas com deficiência também podem concorrer; há ainda vagas para balconista e eletricista de corrente alternada

Pessoas com deficiência têm oportunidades de emprego em Hortolândia. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), órgão da Prefeitura, divulga 21 vagas, das quais 16 são abertas também à concorrência de PcDs. As oportunidades são para os cargos de ajudante (10 vagas), pedreiro (cinco vagas) e faxineiro (uma vaga). Há ainda oportunidades para outros cargos (confira o quadro abaixo). Todas as vagas são no município.

Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil do governo federal (CLIQUE AQUI).

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se presencialmente às vagas, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

3º FEIRÃO DE EMPREGO

A Prefeitura atendeu 2.500 pessoas no 3º Feirão de Empregos, realizado em maio, mês de aniversário de Hortolândia. O evento teve a participação de 65 empresas, que disponibilizaram 2.000 vagas de emprego.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 21 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia: