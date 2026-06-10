Ocorrências atendidas pelo 48º BPM/I em Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia resultaram em capturas e prisões por crimes de diferentes naturezas

Nesta terça-feira (9) foram registradas três ocorrências policiais nas cidades de Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou as ações que resultaram na prisão de quatro pessoas, entre elas um procurado pela Justiça por estupro de vulnerável, dois homens flagrados furtando fios telefônicos e um agressor preso por violência doméstica.

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A primeira ocorrência foi registrada durante a tarde, no Jardim Eneides, em Nova Odessa. Durante patrulhamento pela Rua Sumaré, policiais militares abordaram um homem de 41 anos já conhecido nos meios policiais, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, a consulta aos sistemas policiais revelou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Nova Odessa, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Mais tarde, no Jardim Alvorada, em Sumaré, equipes da Polícia Militar receberam denúncia informando que dois indivíduos estavam furtando fios telefônicos na Rua João Jacob Rohweder.

Os suspeitos, de 22 e 30 anos, foram localizados e abordados. Durante a ação, os policiais encontraram os fios já subtraídos em posse da dupla, confirmando a prática criminosa. Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré, onde tiveram a prisão ratificada por furto qualificado.

Três e violência doméstica

Ainda na noite de terça-feira, policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Rio Grande da Serra, no Jardim Interlagos, em Hortolândia.

No local, uma mulher de 49 anos relatou ter sido agredida pelo companheiro, também de 49 anos, com socos que provocaram lesões em seu rosto. O agressor foi encontrado dentro da residência e apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Diante das evidências e dos ferimentos constatados na vítima, o homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

As três ocorrências reforçam a atuação do 48º BPM/I no combate à criminalidade na região, resultando na retirada de criminosos das ruas e no atendimento de casos envolvendo violência doméstica, crimes patrimoniais e cumprimento de mandados judiciais.