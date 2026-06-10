Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara divulga estabelecimentos habilitados

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), divulgou a relação dos estabelecimentos habilitados para compor a Praça de Alimentação do Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara d’Oeste 2026.

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Ao todo, 16 empreendimentos foram selecionados por meio do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Estabelecimentos Gastronômicos, que teve como objetivo reunir opções variadas da culinária local e regional para o evento, que será realizado nos dias 6 e 7 de julho de 2026, das 18 às 23 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Rua 21 de Abril, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.

Os estabelecimentos credenciados são:

Trattoria Il Volo

Casa da Nonna

Holy Cook

Jujuba Mercado de Guloseimas

Cia. do Milho

Tutti Amici Pizzaria

Eu Amo Pastel Joel e Léia

Ki Pastel Mercadão

Lisboa Massas & Cia

Pasconitta Churros

Master Burguers

Vilinha Bar e Espetaria

Estação Restaurante

O Mercadão Pastéis e Porções

Império Restaurante

Padaria Dona Vitória

Cada estabelecimento poderá apresentar ao público até três opções gastronômicas, distribuídas entre as categorias Livre, Vegetariana e Temática.

Neste ano, a Categoria Temática traz o tema “Sabores do Mundo – Edição Mundial 2026”, incentivando a criação de pratos inspirados em países ou seleções participantes da Copa do Mundo de Futebol. A proposta é valorizar ingredientes típicos, receitas tradicionais e releituras criativas que representem diferentes culturas gastronômicas.

O Festival Gastronômico de Inverno tem como objetivo fomentar a economia criativa, fortalecer o setor gastronômico local e regional, promover os empreendimentos participantes e oferecer ao público uma experiência diversificada de sabores. O evento também contribui para o fortalecimento do turismo gastronômico e para a valorização dos municípios que integram a Região Turística Bem Viver.

Além da participação no evento, os estabelecimentos credenciados integrarão capacitações promovidas pelo programa CultSP Pro, voltadas às boas práticas na operação de eventos gastronômicos e ao atendimento com foco em hospitalidade.

A realização do Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara d’Oeste – Edição 2026 é da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

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