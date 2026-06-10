Um vídeo gravado na manhã desta quarta-feira mostra o córrego Santa Angélica, de Americana, colorido de rosa. Nas proximidades do riacho

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O local sofre com problemas ambientais, incluindo denúncias de despejo irregular de esgoto e resíduos de uma tinturaria que fica em áreas próximas a bairros como São Luiz e Werner Plaas. Essas descargas alteram a cor da água e causam forte mau cheiro, relatam moradores e passantes.

Resposta do DAE- O DAE informa que identificou uma obstrução em um coletor de esgoto localizado na margem do córrego Santa Angélica, o que provocou o extravasamento em um poço de visita na região.

Assim que a ocorrência foi identificada, equipes da autarquia foram mobilizadas para o local e realizaram a desobstrução da rede. O extravasamento já foi cessado e a situação está normalizada.

Vídeo- córrego rosa em Americana

Obras no Entorno: A Câmara Municipal acompanha denúncias de moradores sobre desmatamento e construções próximas à Área de Preservação Permanente (APP) do local.