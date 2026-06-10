Equipes da categoria Futsal Adulto de Hortolândia podem realizar as

pré-inscrições entre os dias 22 e 26 deste mês para a edição 2026 dos torneios oficiais organizados pela Prefeitura de Hortolândia por meio do link https://www.placaresportivo.com/hortolandia/PreInscricaoTime.php?id=265. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer,a prioridade é para as 16 primeiras equipes da edição do ano passado, sendo o limite máximo de 20 times para este ano.

O mesmo e-mail cadastrado em outros campeonatos deve ser utilizado para atualizar o histórico de campeonatos da respectiva equipe. Maiores informações podem ser obtidas nos telefones (19) 99854-8497 (Júnior)

“É importante o respeito no prazo das inscrições para contribuir na organização dos campeonatos. Pedimos que em caso de dúvida os representantes das equipes procurem os responsáveis pelas inscrições. Facilitamos as inscrições de maneira ágil e digital. Os campeonatos em Hortolândia estão cada vez mais fortalecidos pela união de todos que fazem o futebol da cidade melhor a cada dia”, comenta o secretário de Esporte e Lazer, Gléguer Zorzin.

Para acompanhar os campeonatos, basta baixar o aplicativo APP ESPORTIVO pelos links:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.placaresportivoamador.app | Android

https://apps.apple.com/app/id824228264 | iOS – Iphone

Após instalar procurar por Hortol, em seguida clicar no logo da PMH,

em seguida clicar em Links.