Americana conquista duas medalhas de ouro no atletismo dos Jogos da Melhor Idade

Atletas de Americana conquistaram importantes resultados no atletismo dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), disputados na última semana, em São João da Boa Vista. Representando o município, Irani Milani e José Geraldo Rechinelli subiram ao lugar mais alto do pódio no arremesso de peso e garantiram classificação para a fase final estadual da competição.

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No feminino, pela categoria C (nascidos entre 1952 e 1956), Irani Milani conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso de 3 quilos, alcançando a marca de 8,02 metros. Já no masculino, pela categoria D (nascidos entre 1947 e 1951), José Geraldo Rechinelli foi campeão também na prova de arremesso de peso de 3 kg, com a marca de 8,38 m. O atleta dividiu a medalha de ouro com Glaucus Suppion, da cidade de Tuiuti.

“Estou muito feliz com esse resultado. Participar do JOMI é sempre uma experiência especial, e conquistar o ouro é uma recompensa pelo esforço e pela preparação. É uma alegria muito grande representar Americana e poder subir ao lugar mais alto do pódio”, afirmou Irani Milani.

“Foi uma competição muito disputada e fico satisfeito por conquistar esse ouro representando Americana. O esporte nos mantém ativos, motivados e convivendo com pessoas que compartilham desse mesmo espírito. Dividir esse título também mostra o equilíbrio e o alto nível da prova”, comentou José Geraldo Rechinelli.

O secretário interino de Esportes de Americana, Pedro Peol, destacou o desempenho dos atletas e a importância da participação do município na competição. “Essas conquistas são motivo de orgulho para Americana e reforçam a importância do incentivo ao esporte em todas as fases da vida. O desempenho da Irani e do José Geraldo demonstra que a prática esportiva vai muito além da competição. Ficamos muito felizes em ver nossos representantes alcançando resultados expressivos e servindo de inspiração para outras pessoas”.

Com os resultados, os atletas garantiram vaga para a fase final estadual da competição, prevista para ocorrer entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Tupã.

Santa Bárbara se despede do Jogos Regionais do Idoso com medalhas

Santa Bárbara d’Oeste encerrou neste domingo (7) sua participação na etapa da 4ª Região Esportiva dos Jogos Regionais do Idoso (Jomi), em São João da Boa Vista. A delegação barbarense voltou para o Município com a terceira colocação no vôlei adaptado masculino A, além de medalhas em disputas individuais.

No vôlei, Santa Bárbara d’Oeste garantiu o bronze no domingo, ao vencer Valinhos por 2 sets a 0 na disputa pelo terceiro lugar.

A equipe tinha Luciano Felix Domingos como técnico e contou com os jogadores Airton Rene Stephanel, Clovis Osvaldo do Amaral, Geraldo Aparecido Correa, Hélio Riper, José Francisco Mosna, Luis Roberto Catalini, Paulo Luiz Perim e Roberto Carlos Peres.

A cidade também conquistou um ouro com Clóvis Pavão, no arremesso de peso, categoria A, com a marca de 11,91 metros.

Na natação, Ivanilde Amélia Lourenço Ferreira pegou bronze nos 25 metros livre e ficou em sexto nos 25 metros costas, na categoria D. Outra destaque de Santa Bárbara d’Oeste foi Rosana Ferreira Neves, quarta colocada nos 50 metros costas e quinta colocação nos 50 metros livre, na categoria A. Os resultados colocaram a equipe feminina na quinta posição geral da modalidade.

No masculino, o Município esteve representado por Luis Fernando Bueno Buzzinni, que disputou as provas de 50 metros costas e 50 metros livre, na categoria A.

A delegação barbarense também conseguiu o quinto lugar geral no xadrez feminino, com Célia Regina, e o oitavo no masculino, com Antônio Batista. Na malha, os atletas João Antônio, Joel Domingues e José Furlaneto levaram Santa Bárbara à quinta colocação.

Santa Bárbara d’Oeste também marcou presença na bocha, com Dorival Libreato, Marcelino Paolo Ignácio Saballico e Osmair Forti.

Sumaré conquista três medalhas de ouro nos Jogos da Melhor Idade 2026

A delegação de Sumaré fez bonito na 28ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), realizada em São João da Boa Vista. Representando o município com talento, dedicação e espírito esportivo, os atletas sumareenses conquistaram três medalhas de ouro nas modalidades de Truco, Tênis de Mesa e Dança de Salão, consolidando a cidade entre os destaques da competição.

Considerado um dos mais importantes eventos esportivos voltados à terceira idade no Estado de São Paulo, o JOMI reúne participantes de dezenas de municípios em diversas modalidades esportivas, recreativas e culturais, promovendo integração, saúde, qualidade de vida e valorização da pessoa idosa.

A delegação de Sumaré participou das disputas em modalidades como coreografia, dança de salão, atletismo, natação, vôlei adaptado, tênis de mesa, damas, dominó, xadrez e truco. Os resultados conquistados refletem o empenho dos atletas e o trabalho desenvolvido ao longo do ano pela Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão Social.

A secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, comemorou o desempenho da equipe sumareense. “Estamos muito felizes e orgulhosos dos nossos atletas. Essas medalhas representam muito mais do que vitórias esportivas; são o resultado da dedicação, da disciplina e da vontade de viver plenamente cada etapa da vida. O JOMI promove inclusão, saúde, convivência e qualidade de vida, e ver nossos idosos conquistando resultados tão expressivos é motivo de grande satisfação para toda a cidade”, destacou.

Além das medalhas, a participação no JOMI proporciona aos atletas momentos de integração e troca de experiências com representantes de diversos municípios paulistas, fortalecendo vínculos e incentivando a prática esportiva na melhor idade.

Nova Odessa encerra participação nos Jogos da Melhor Idade com medalhas de prata e bronze

O município concluiu sua participação na 22ª colocação geral e trouxe duas medalhas para casa (Prata para o Vôlei Masculino B e bronze para Malha); outras modalidades também pontuaram.

Entre os principais resultados conquistados por Nova Odessa nos JOMI (Jogos da Melhor Idade), realizados de 3 a 87 de junho em São João da Boa Vista, estão a medalha de prata no Vôlei Masculino B (categoria de 65 a 69 anos) e a medalha de bronze na modalidade Malha. A delegação também alcançou o 5º lugar no Dominó Feminino e o 7º lugar na Dança de Salão B (65 a 69 anos).

Representado por uma delegação de 74 atletas, Nova Odessa competiu em 10 modalidades, levando à disputa o talento, a dedicação e o espírito esportivo dos atletas que integram o Programa Melhor idade do Fundo Social de Solidariedade do município.

O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, parabenizou todos os atletas que representaram o município e, também, as equipes do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Esporte pelo apoio, organização e acompanhamento ao longo de toda a competição. “Vocês são um orgulho para o nosso município. Esse resultado reforça a importância do esporte como instrumento de promoção da saúde, da integração social e da qualidade de vida”, complementou.

Além dos resultados obtidos nas competições, o evento proporciona momentos de convivência, superação e valorização do envelhecimento ativo. Rose Miranda, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, destaca o valor das atividades com os idosos. “Cada conquista alcançada demonstra a relevância do Programa Melhor Idade, dos incentivos voltados à prática esportiva e ao bem-estar da população da Melhor Idade”, destacou.

O secretário adjunto de Esportes José Henrique Carvalho também também celebrou a conquista. “Quando o trabalho é sério, o resultado aparece. Nosso objetivo é fazer de Nova Odessa uma cidade cada vez melhor representada nas competições regionais e estaduais”, finalizou.