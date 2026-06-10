A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) aponta que o presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto para a eleição presidencial tanto no primeiro quanto no segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 29%. Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) com 3% cada, e Aécio Neves (PSDB) e Romeu Zema (Novo) com 2% cada.

Já em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o atual presidente venceria com 44% dos votos, enquanto o senador registra 38%. A distância entre os dois candidatos, que era de 16 pontos em agosto de 2025 (48% a 32%), oscilou para seis pontos no levantamento atual. Brancos, nulos e os que não vão votar somam 14%, e 4% não souberam responder.

Na última pesquisa Genial/Quaest, divulgada no dia 13 de maio, Lula e Flávio Bolsonaro apareciam em empate técnico em um possível segundo turno, com o petista na frente numericamente (42% contra 41%).

Lula x Zema

A Genial/Quaest também testou outros cenários com Lula. Em um eventual confronto de segundo turno contra Romeu Zema (Novo), o atual presidente lidera com 45% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Minas Gerais registra 35%. Em maio de 2025, o placar era de 42% a 33%. Atualmente, brancos, nulos e os que não vão votar somam 17%, e 3% não souberam responder.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10)

Lula x Caiado

Na simulação entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD), o atual presidente também aparece com 45% contra 35% do ex-governador de Goiás. Em maio do ano passado, a distância era de 10 pontos (43% a 33%). Neste cenário, o total de brancos, nulos e os que não vão votar é de 16%, enquanto os indecisos somam 4%.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10)

Lula x Renan Santos Pesquisa Genial/Quaest

No cenário de disputa direta contra Renan Santos (Missão), Lula mantém os 45% de intenções de voto e o representante do MBL registra 31%. No primeiro levantamento deste cenário, em janeiro de 2026, a vantagem do petista era de 20 pontos (46% a 26%). Brancos, nulos e eleitores que não vão votar somam 20%, e 4% não souberam responder.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 entrevistas. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-07661/2026.