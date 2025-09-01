Educação no trânsito é concluída na EE Anna Maria Moraes Barros, em Americana

As atividades educativas de trânsito promovidas durante o mês de agosto pela Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), foram concluídas nesta sexta-feira (29), com o último dia de ações na Escola Estadual Professora Anna Maria Lucia de Nardo Moraes Barros, no Jardim Brasil. Ao todo, a iniciativa mobilizou 370 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio nesta semana. Ao longo do mês, a campanha engajou 2,3 mil estudantes.

Com apoio da Secretaria de Educação e da Guarda Municipal de Americana (Gama), as atividades foram realizadas nas escolas municipais e estaduais da cidade, como parte da campanha de volta às aulas para o segundo semestre do ano letivo. O objetivo foi conscientizar alunos, pais, responsáveis e toda a comunidade escolar para a formação de um trânsito mais seguro, consciente e respeitoso.

“As atividades nas escolas sempre são recebidas com muito entusiasmo pelos alunos e pela comunidade escolar. Esse retorno positivo mostra que estamos no caminho certo para formar cidadãos mais conscientes no trânsito. A cada edição, conseguimos ampliar o alcance da campanha e levar informação de forma prática e divertida. Nossa ideia é seguir planejando novas ações ao longo do ano, porque acreditamos que a educação no trânsito começa desde cedo e faz toda a diferença no futuro da cidade”, celebrou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Durante a campanha, os estudantes participaram de atividades lúdicas como a Cidade Mirim, que simula as vias urbanas em um circuito com pista, semáforos, faixas de pedestres e placas de sinalização, e o Quiz na Pista, uma competição educativa entre classes com perguntas e desafios sobre trânsito. Antes das dinâmicas, os alunos recebem informações sobre os principais conceitos de trânsito, normas, sinalização, segurança, comportamento adequado, entre outros temas. Nas ações desta semana, foi incluída também uma atividade com a utilização de óculos de realidade virtual, reproduzindo vídeos para proporcionar uma maior imersão dos estudantes no assunto.

A ação inclui também a recepção dos alunos na entrada da escola. A equipe da Utransv auxilia na travessia em frente à unidade e promove uma abordagem educativa junto aos pais e responsáveis, com a distribuição de materiais informativos sobre boas práticas no entorno da área escolar.

Em cada semana de agosto, a campanha foi realizada em uma unidade escolar diferente, com metodologias adequadas a cada público, buscando promover, de forma lúdica e prática, o entendimento sobre comportamento seguro nas vias. Nas semanas anteriores, as atividades aconteceram na EMEF Darcy Ribeiro (565 alunos), EMEF Professor Milton Santos (886) e Escola Estadual Professor Octávio Soares de Arruda (489). Os locais foram selecionados conforme a maior necessidade de conscientização sobre os temas abordados.

A iniciativa é uma continuidade da campanha promovida no início do ano letivo, quando as equipes distribuíram materiais educativos nas escolas e realizaram ações intensificadas nas EMEFs Paulo Freire e Florestan Fernandes, nas Casas da Criança Jaguari, Taraguá e Urupê, no CIEP Professora Maria Nilde Mascellani e na Escola Estadual Professor Bento Penteado dos Santos. As orientações de trânsito são divulgadas também no site e nas redes sociais da Prefeitura de Americana.

Orientações de trânsito na volta às aulas

– Evite permanecer muito tempo nas vagas disponíveis

– Menores de 7 anos devem ser transportados na cadeirinha

– Crianças de até 10 anos devem ir obrigatoriamente no banco traseiro

– Respeite as vagas preferenciais para pessoas com deficiência e transporte escolar

– Não estacione ou pare sobre as faixas de pedestre

– Respeite as sinalizações de trânsito

– Não pare ou estacione em fila dupla

– Pedestre: atravesse sempre na faixa

