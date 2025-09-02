O prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho, recebeu em seu gabinete, na manhã desta segunda-feira (1º), executivos da multinacional alemã NETZSCH, fabricante de bombas industriais. A visita oficializou a instalação da empresa no Parque Industrial Recanto, um dos principais polos de desenvolvimento econômico do município. As atividades da nova unidade têm início previsto para o próximo dia 22 de setembro.

A chegada da fabricante representa um investimento inicial de R$ 3,5 milhões e prevê a geração de 55 empregos diretos nesta fase, com perspectiva de expansão. O prefeito Leitinho celebrou a conquista.

“Receber uma empresa de padrão internacional como a NETZSCH, comprova que nossa gestão está no caminho certo. Estamos trazendo desenvolvimento tecnológico, criando oportunidades de emprego e garantindo um crescimento econômico sustentável para Nova Odessa”, declarou.

A comitiva da NETZSCH foi chefiada pelo CEO da Unidade de Negócios, Bombas e Sistemas, Andreas Denker, e pelo diretor de Operações, Michael Kelterborn, vindos diretamente da matriz na Alemanha. Eles estiveram acompanhados pelo diretor geral da NETZSCH do Brasil, Osvaldo Lameiro, pelo diretor de Operações, Márcio Doege, e pelo gerente da NETZSCH Service São Paulo, Adairton Soethe.

Com mais de cinco décadas de atuação no Brasil e uma fábrica em Pomerode (SC), a NETZSCH possui uma rede de filiais de vendas e serviços espalhadas por estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A decisão de ampliar suas operações para Nova Odessa fortalece sua capilaridade no estado de São Paulo, o maior parque industrial da América Latina, e demonstra a confiança no desenvolvimento do interior paulista.

“Nova Odessa oferece uma localização privilegiada e um ambiente propício para negócios, alinhado com nossa meta de expansão e de estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes brasileiros”, afirmou Marcio Doeger.

Sobre a Netzsch em Nova Odessa

Com mais de 150 anos de história e sediada em Selb, Alemanha, a NETZSCH é líder global na fabricação de bombas de deslocamento positivo e equipamentos de tecnologia de moagem e dispersão. Seus produtos são essenciais para indústrias diversificadas, como química, alimentícia, farmacêutica, mineração, papel e celulose e tratamento de água. Presente em 36 países, o grupo emprega mais de 4 mil colaboradores em todo o mundo.