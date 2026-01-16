Um adolescente de 16 anos foi detido em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na tarde desta quinta-feira por tráfico de drogas. O caso foi no jardim Europa e ele disse aos GMs que seu turno iria até a meia noite.
Ele era reincidente- já havia sido detido outras 3 vezes- e o delegado determinou sua apreensão é encaminhado para fundação Casa Andorinhas.
Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPALvSanta Bárbara d’Oeste – SP
APOIO TÁTICO 02 .🚨GCM José .🚨GCM Silva .🚨GCM Joelson
.📍DATA: 15/01/2026 .📍HORA: 16:30
.📍LOCAL: Rua Irlanda n 547 Jardim Europa
🛑 Ato infracional / Tráfico de Drogas
Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo bairro jardim Europa ao acessar a rua Irlanda foi visualizado o adolescente P.V.B de 16 anos de idade, este já conhecido no local pela prática de tráfico de drogas, o qual ao notar a equipe teve conduta evasiva ( saiu andando).
Sendo parado e em busca pessoal foi localizado em suas mãos a quantia de $110,00 , foi questionado sobre oque fazia ali e confessou está na prática do tráfico e que o dinheiro também era proviniente da venda das drogas.
Foi realizada busca e próximo do local foi localizado em um buraco no muro de uma resistência Duas caixas de leite tendo no interior a quantia de;
210 pipetas com cocaina, drogas está que o adolescente confessou ser para comercializar nesta data até as 00h.
Foi mantido contato com genitora S.T que acompanhou a apresentação dos fatos ao plantão policial , onde após a Autoridade de Plantão tomar conhecimento dos fatos e saber que o detido já teria sido apresentado pela mesma infração 3 vezes determinou sua apreensão é encaminhado para fundação Casa Andorinhas.
