Presidente da APAS, Erlon Ortega participa de evento da ABRAS, em Nova York

Executivo foi mediador do painel ‘Perspectivas 2026 para o Varejo Alimentar Brasileiro’ durante o NY ABRAS DINNER VIP

O presidente da APAS – Associação Paulista de Supermercados, Erlon Ortega, participou nesta segunda-feira (12) do NY Abras Dinner VIP, realizado em Nova York, durante a NRF. Na ocasião, Ortega atuou como mediador do painel “Perspectivas 2026 para o Varejo Alimentar Brasileiro” e destacou que o futuro do setor passa pela combinação entre tecnologia e pessoas.

Segundo o executivo, a Inteligência Artificial (IA) já se consolidou como uma ferramenta estratégica para o varejo, mas não substitui o fator humano na relação com o consumidor. “O varejo do futuro é aquele que usa tecnologia para ser mais eficiente, sem perder o trabalho humanizado. Para o Brasil, isso significa aplicar inteligência artificial para melhorar estoque, preços e logística, integrar de verdade o físico e o digital e, principalmente, oferecer uma experiência melhor ao consumidor”, afirmou.

O painel teve como anfitrião e âncora o presidente da ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, e reuniu líderes do segmento como Belmiro Gomes, Everton Muffato e José Koch, para debater cenário econômico, desafios da mão de obra e os projetos dos maiores varejistas do País para 2026.

Sobre a APAS – Com 54 anos, a APAS – Associação Paulista de Supermercados representa o essencial setor supermercadista no estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na capital paulista e 13 regionais distribuídas estrategicamente.

A APAS conta com mais de 27 mil estabelecimentos no Estado de SP, responsáveis por 30% do faturamento nacional do setor. O setor supermercadista paulista faturou, em 2024, R$ 328 bilhões — crescimento real de 3% em relação a 2023 — 9,7% do PIB estadual. Os supermercados empregam mais de 669 mil pessoas, com potencial de expansão de mais 34 mil vagas em diferentes funções.

