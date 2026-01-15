Um cão da raça pitbull perdido na região da Praia dos Namorados chamou a atenção de alguns moradores do bairro. Eles pediram ajuda para que alguém (veterinário, protetor ou da Zoonoses) veja o animal e oriente ou o acolha.

O cão ainda pode ter um dono que esteja à sua procura.

Segue o pedido enviado ao site- Poderiam me ajudar compartilhando sobre um cachorro que está solto aqui na praia dos namorados? Ele está com marcas no corpo que parece maus tratos.

