Com pets, BloCão – Animais Têm Voz leva causa às ruas no Carnaval de SBO
O Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste 2026 contará com um desfile especial voltado à conscientização e ao bem-estar animal. O BloCão – Animais têm voz desfila no dia 15 de fevereiro, domingo, integrando a programação oficial do Carnaval de SBO 2026, que acontece de 14 a 17 de fevereiro.
A concentração do BloCão será às 16 horas, com saída prevista para as 18 horas, na Escola Estadual “Professor Inocêncio Maia”. O trajeto segue pela Rua João Lino, passa pela Rua Santa Bárbara e segue até a Praça Central, local de dispersão oficial dos blocos.
Ao todo, 10 blocos carnavalescos integram a programação da edição 2026 do Carnaval de SBO. Além do BloCão, participarão: Bloco do Traquitana, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco das Bárbaras, Bloco da Cana Valesca, O Bloquinho Animadinho, Bloco Carnavalesco Borala, Bloco Amigos da Lilica e Bloco das Piranhas da Vox 90 – rádio media partner da edição.
Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento fortalece as tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval e sambas, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuitas, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo, de blocos, cordões, bandas e assemelhados.
Carnaval com propósito
Criado pela ONG Animais Têm Voz, o BloCão nasceu com a proposta de ocupar as ruas com alegria, empatia e informação, colocando a causa animal no centro da folia. A primeira edição ocorreu em 2020, pouco antes da pandemia, reunindo famílias, crianças, tutores e seus pets em um carnaval leve, seguro e consciente.
Mais do que um bloco, o BloCão se consolidou como um ato coletivo de amor pelos animais e pela cidade, reforçando que os pets são parte da família e merecem participar dos momentos de alegria junto com seus tutores.
Cada detalhe do BloCão é planejado para garantir o conforto e a segurança dos animais. O horário evita o sol forte, o trajeto é curto, plano e arborizado, e toda a organização prioriza uma experiência diurna, familiar e tranquila, reduzindo qualquer tipo de estresse para os amigos de quatro patas.
A edição deste ano promete ampliar o alcance da mensagem, com repertório carnavalesco tradicional, presença de pets tutelados pela ONG, participação de famílias que adotaram animais e um clima lúdico marcado por fantasias e adereços.
O BloCão é idealizado e realizado pela ONG Animais Têm Voz, sob coordenação de Lúcia Aparecida Martins Paschinelli, fundadora e presidente da entidade, com apoio de voluntários e parceiros. Além da festa, o bloco fortalece o senso de comunidade, estimula a empatia, promove educação desde a infância e amplia a visibilidade da causa animal, contribuindo para uma ocupação saudável do espaço público.
O calendário do Carnaval de SBO 2026 também prevê o lançamento do Guia Completo do Carnaval em janeiro. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.
Confira as datas, horários e trajetos:
Bloco do Traquitana
Dia 14 de fevereiro, sábado
Concentração às 15h – saída às 19h30
Local: ETA 1 – Avenida Monte Castelo
Trajeto: saindo da caixa d´água, descendo a Avenida Monte Castelo, pela Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.
Bloco Boralá
Dia 14 de fevereiro, sábado
Concentração às 15h – saída às 19h30
Local: Praça Dona Carolina
Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.
Bloco Cana Valesca
Dia 14 de fevereiro, sábado
Concentração às 16h – saída às 20h
Local: Rua 13 de Maio/ Barbarense
Trajeto: Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.
Bloco do Roque
Dia 14 de fevereiro, sábado
Concentração às 15h – saída às 20h
Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração
Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.
O Bloquinho Animadinho
Dia 15 de fevereiro, domingo
Concentração às 15h – saída às 18h
Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração
Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.
BloCão – Animais têm voz
Dia 15 de fevereiro, domingo
Concentração às 16h – saída às 18h
Local: Escola Estadual “Profº Inocêncio Maia”
Trajeto: saindo da Escola – Rua João Lino, pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.
Bloco Apareceu a Margarida
Dia 15 de fevereiro, domingo
Concentração às 15h – saída às 19h
Local: Praça Dona Carolina
Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.
Bloco das Bárbaras
Dia 16 de fevereiro, segunda-feira
Concentração às 15h – saída às 19h
Local: Praça Dona Carolina
Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.
Bloco das Piranhas
Dia 17 de fevereiro, terça-feira
Concentração às 15h – saída às 19h
Local: Praça Dona Carolina
Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.
Bloco Amigos da Lilica
Dia 17 de fevereiro, terça-feira
Concentração às 16h – saída às 17h
Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração
Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.
