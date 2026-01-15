Confira apartamento com décor romântico e a cor do ano 2026

Apartamento de 60m² encanta com décor romântico e a cor do ano 2026

Para uma jovem moradora, a arquiteta Mari Milani focou em um projeto moderno, atemporal e com soluções voltadas para o aproveitamento máximo da planta

A inspiração do branco, eleita a cor do ano 2026 pela Pantone, foi a tônica do apartamento com atmosfera jovial assinado pela arquiteta Mari Milani | FOTO: Mariana Camargo

Presente de uma mãe para sua filha quando decidiu estudar em São Paulo, o apartamento de 60m², localizado em Moema, zona sul de São Paulo, teve o projeto de interiores conduzido pela arquiteta Mari Milani. Em suas premissas, a importância de promover o aproveitamento inteligente da planta baixa e entregar funcionalidade para a rotina da moradora, além de um décor jovial e moderno com toques de romantismo.

Na marcenaria, a profissional optou pelas formas curvas avistadas no buffet, na bancada de refeições, no rack e em elementos decorativos como o espelho orgânico. “Esses traços seguirão fortes na arquitetura de interiores, que sempre se guiará por recursos capazes de entregar o pleno bem-estar aos moradores“, analisa.

O formato abaulado do buffet que decora o hall de entrada já revela a expressividade do design orgânico dentro do projeto executado pela arquiteta Mari Milani. O espelho, os enfeites e os suportes para bolsas e casacos também seguem essa linha. Atenta aos pequenos, mas valiosos detalhes, o quadro de distribuição foi mimetizado no painel ripado | FOTO: Mariana Camargo

Outro destaque fica por conta da cor predominante do apartamento: o branco, na mesma tonalidade da cor escolhida pela Pantone como cor de 2026, o Cloud Dancer. “A escolha desse tom arejado e neutro somou-se tanto na sensação de aconchego, quanto na ampliação do espaço. Nesse projeto, provamos como a cor entrega uma vivacidade tranquila aos ambientes”, pontua Mari.

Acompanhe detalhes desse projeto repleto de sutilezas e criatividade:

Cozinha cheia de soluções!

Esse setor do projeto é o primeiro acessado após o hall de entrada. Integrada, a cozinha foi planejada com a instalação do cooktop a gás na ilha – para tanto, a passagem do gás pelo piso ainda garantiu a desobstrução dos armários.

A bancada Covelam com o acabamento de mármore Calacata deixou a cozinha ainda mais elegante, além de oferecer resistência e fácil limpeza. Na ilha, uma coifa foi instalada para garantir que a gordura e o cheiro do preparo dos alimentos não se espalhasse pelo apartamento. Na parte inferior, a marcenaria prevista pela arquiteta Mari Milani agregou gavetas e a instalação do forno e o micro-ondas | FOTO: Mariana Camargo

A varanda foi integrada para o setor da lavanderia, que por sua vez se uniu com a cozinha. Os armários brancos ganharam vida com o desenho provençal, acompanhado pela bancada e o frontão com a referência estética do mármore Calacata. Para propiciar mais espaço de trabalho, a arquiteta Mari Milani implementou um tampo, com a mesma lâmina sinterizada, para recobrir o vão do tanque | FOTO: Mariana Camargo

Estar integrado e aconchegante

A sinergia entre comodidade e aconchego foi garantida pela paleta de cores neutras evidenciada no sofá, tapete, almofadas e cortinas. Os detalhes orgânicos também se sobressaem na ambientação que é perfeita para os momentos de descanso da moradora, como nas ocasiões em que recebe visitas em casa.

Na sala de estar, as cortinas leves e de tecido natural resguardam a entrada da luz através das esquadrias. Na mesma toada, o tapete cumpre a função de delimitar o espaço com a área de refeições. Ao invés de acrescer o projeto com uma mesa de jantar, a arquiteta Mari Milani investiu em uma base suspensa, abaixo da altura da bancada, que foi devidamente acompanhado por três cadeiras | FOTO: Mariana Camargo

Tanto o rack, quanto o painel que sustenta a TV na parede evidenciam o formato orgânico que se alinha com o conceito implementado pela arquiteta Mari Milani no hall de entrada e na cozinha | FOTO: Mariana Camargo

Dormitório preparado para os estudos

A suavidade da paleta de cores e o primor pela eficiência também foram condutores para a execução do dormitório, que precisava garantir um local apropriado para o autocuidado e os momentos de estudo da moradora. Assim, a arquiteta garantiu que a parede lateral, onde está a janela, dispusesse dessa estrutura fundamental para o dia a dia da moradora.

Com uma marcenaria muito bem desenvolvida, a arquiteta Mari Milani propôs a inclusão de armários aéreos, nichos laterais e uma base suspensa com gavetas, em ‘L’, que entregou o cantinho da penteadeira e uma generosa bancada de estudos agraciada pela luz natural abundante | FOTO: Mariana Camargo

Sobre a arquiteta Mari Milani, @marimilani_arquiteta

Formada em arquitetura e urbanismo em 2009, pós-graduada em master arquitetura em 2012, com mais de 300 projetos realizados em lares e negócios, Mari Milani está sempre presente nas maiores feiras e eventos de design do mundo acompanhando e trazendo as últimas tendências de mercado para seus clientes.

Para ela, a construção de um ambiente transformador vai além de erguer paredes e distribuir cômodos; é a habilidade de criar um espaço que reflita a personalidade e os sonhos de cada cliente, pensando sempre no conforto e segurança. Cada projeto é uma oportunidade de criar sensações diferentes e únicas, seja por meio da iluminação, do formato ou da decoração.

