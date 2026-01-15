Nova Odessa: 4ª Gastronômica volta a movimentar a Praça do Jardim Marajoara

Evento retomado esta semana, funciona a partir das 18h na Praça Vera Luzia S. Lorenzi, reunindo food trucks, feirinha de artesanato e opção de lazer para toda a família

Leia + sobre diversão e arte

O Departamento Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa informa que a Quarta Gastronômica, realizada na Praça Vera Luzia S. Lorenzi, a tradicional Praça do Jardim Marajoara, está retornando nesta quarta-feira (14), a partir das 18h.

Iniciado em novembro do ano passado, o evento traz diversas opções gastronômicas em food trucks, além de produtos da feirinha de artesanatos. A iniciativa também abre espaço para que feirantes do município divulguem e comercializem seus trabalhos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP