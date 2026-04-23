Os cartórios eleitorais de São Paulo vão funcionar com horário ampliado do feriado de 1º de maio até o dia 6 para atender quem precisa tirar o primeiro título, regularizar o documento ou cadastrar a biometria para votar nas Eleições 2026. No Dia do Trabalho (1º), no sábado (2) e domingo (3), as unidades abrem no horário das 9h às 15h. Já na segunda (4), terça (5) e quarta (6), o funcionamento será das 9h às 17h. O atendimento ao público será feito por ordem de chegada, respeitadas as prioridades da fila.

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De acordo com o calendário eleitoral, 6 de maio é o último dia para emitir, transferir ou fazer a regularização do título. O cadastro eleitoral estará fechado a partir do dia 7, conforme determina o artigo 91 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) para que a Justiça Eleitoral possa organizar a votação de outubro. O 1º turno ocorrerá em 4 de outubro. O eleitorado fará seis escolhas nas urnas. Por ordem, as opções a serem preenchidas são: deputado federal, deputado estadual, senador (1ª opção), senador (2ª opção), governador e presidente.

Antes de buscar atendimento, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) orienta a verificar a situação do título ou da biometria acessando a página do Autoatendimento e clicando na opção “Situação do título”, na aba “Consultas”. Para usar o serviço, basta informar o número do título, o CPF ou o nome.

Quem tem biometria pode usar serviços on-line

Apenas deve procurar os cartórios quem ainda não tem título ou não coletou a biometria. Eleitoras e eleitores que já têm a identificação biométrica podem solicitar qualquer serviço pela internet, na página de Autoatendimento. Por meio da plataforma, sem sair de casa, é possível, por exemplo, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados pessoais, endereço ou local de votação, regularizar o título cancelado e emitir a segunda via do documento.

Até o fim de março, dos mais de 33,7 milhões de votantes registrados em São Paulo, 29,8 milhões possuíam a biometria, o equivalente a 88,4% do total. A falta da identificação biométrica não impede o exercício do voto. Desde que o título esteja em situação regular, a eleitora ou o eleitor pode votar normalmente, comparecendo à seção eleitoral no dia do pleito com um documento oficial com foto.

Documentos necessários no atendimento presencial no cartório

Quem vai tirar o primeiro título deve comparecer ao cartório eleitoral levando um documento de identificação com foto, como o RG, e um comprovante de residência recente em seu nome ou da pessoa com quem mora. São aceitas contas de luz, água ou telefone. As pessoas do gênero masculino que completarem 19 anos em 2026 também precisam levar o certificado de quitação militar (reservista).

Jovens a partir dos 15 anos podem solicitar o título

De acordo com a Constituição Federal, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, quem tem 16 e 17 anos e os maiores de 70. Jovens a partir dos 15 anos podem tirar o título, no entanto, para votar em qualquer turno, as eleitoras e os eleitores deverão ter completado 16 anos até 4 de outubro, data do 1º turno, conforme a Resolução TSE nº 23.759/2026. A Justiça Eleitoral não faz coleta biométrica de menores de 15 anos, que não podem se alistar como eleitoras e eleitores. O “Guia do Jovem Eleitor” traz outras orientações para esse público.

Serviços eleitorais são gratuitos

Todos os serviços eleitorais são gratuitos, sendo cobradas, eventualmente, apenas as multas devidas por quem não votou nem justificou a ausência às urnas. A consulta de débitos está disponível no Autoatendimento, na aba “Consultas”. Caso a eleitora ou o eleitor tenha dúvida ao solicitar algum serviço, o TRE-SP disponibiliza o telefone 148 (Central de Atendimento ao Eleitor) e o chatbot Lina. A assistente baseada em Inteligência Artificial pode ser acessada pelo site do TRE-SP ou WhatsApp: (11) 3130-2200.