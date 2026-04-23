Saúde Bucal de Americana realiza ações de prevenção com crianças da Apae

Dentistas da Secretaria de Saúde de Americana realizaram, na quinta (16) e sexta-feira (17), ações de prevenção e promoção da saúde bucal voltadas às crianças atendidas pela Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais). As atividades têm como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância da higiene bucal correta, estimulando hábitos saudáveis desde a infância.

As iniciativas são conduzidas pelas dentistas Fabíola Rodrigues Pereira Dourado e Ana Claudia Pinto Esteves, além da auxiliar Melina Pereira, que abordam assuntos como escovação correta, uso de fio dental e a importância da alimentação saudável e das visitas periódicas ao dentista. As crianças também passam por avaliação da saúde bucal, com o encaminhamento daquelas que apresentam necessidades específicas para tratamento na unidade de saúde mais próxima da residência. Ao final da ação, os participantes recebem um kit com escova, creme dental e fio dental e realizam a escovação guiada com as profissionais.

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Saúde Bucal de Americana realiza ações de prevenção com crianças da Apae

Trabalho

“Essa ação reforça um trabalho contínuo que desenvolvemos ao longo do ano, levando orientação e cuidado em saúde bucal a diferentes públicos do município. Buscamos atuar de uma forma mais próxima, com atividades educativas e práticas que facilitam o entendimento e a adoção de hábitos saudáveis no dia a dia. Nosso objetivo é prevenir problemas futuros e garantir mais qualidade de vida, promovendo autonomia e bem-estar desde a infância”, explicou a coordenadora do setor de Saúde Bucal, Claudia Borelli.

A atividade integra o cronograma anual do setor, que leva informações e cuidados odontológicos a diferentes públicos, incluindo alunos de escolas municipais, estaduais e filantrópicas, além de usuários de serviços especializados.

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