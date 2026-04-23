Morreu na quarta-feira a servidora Alexandra Abreu de Souza, aos 50 anos. A informação foi passada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana (SSPMA), que emitiu nota de pesar.

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Técnica de enfermagem, ela atuava na UTI neonatal do Hospital Municipal de Americana, onde era reconhecida pelo cuidado, sensibilidade e profissionalismo no atendimento aos recém-nascidos e suas famílias.



Em nota, o SSPMA prestou solidariedade aos familiares e amigos, destacando a importância do apoio coletivo neste momento de dor.

Alexandra Abreu velório

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte, nem detalhes sobre velório e sepultamento.

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