Em agosto, foram vendidas 20.222 unidades de veículos eletrificados, o que garantiu ao segmento 9,4% de participação no mercado automotivo total. A categoria segue em ritmo acelerado de expansão no Brasil e deve ultrapassar a marca de 200 mil emplacamentos em 2025. Somente entre janeiro e agosto deste ano, já foram registrados 126.087 emplacamentos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo estimativa da ABVE Data, num cenário conservador, as vendas devem chegar a pelo menos 200 mil, com aumento de 13% sobre o total de 2024 (177.358). No cenário mais provável, podem atingir 215 mil, o que representaria um crescimento anual de 21%.

“Esses números são significativos por vários motivos”, disse o presidente da ABVE, Ricardo Bastos. “As vendas de eletrificados continuam aquecidas, mesmo diante de taxas de juros altas e do aumento do imposto de importação de veículos elétricos”.

“Confirmando-se o cenário mais provável, teremos aumento das vendas acima de 20% em 2025 sobre o ano anterior, o que representa um crescimento três vezes mais rápido do que a média do conjunto do mercado automotivo brasileiro”, concluiu Ricardo Bastos.

A eletromobilidade no Brasil vem se consolidando como um processo contínuo e em expansão. A adoção, pelos consumidores, de tecnologias menos poluentes reflete-se no aumento da participação dos eletrificados no mercado e nos investimentos realizados pelas montadoras para produzir esses modelos no Brasil.

Em agosto, os 20.222 eletrificados leves comercializados representaram 9,4% do total de vendas de veículos leves no país (214.490 em agosto, segundo a Fenabrave). Em agosto de 2024, esse percentual era de 6,6%, o que evidencia a evolução consistente do mercado.

Na comparação com julho deste ano (19.016), as vendas de agosto aumentaram 6%. Sobre agosto de 2024 (14.667), o crescimento foi ainda mais expressivo: 38%.

Na classificação da ABVE Data, os eletrificados incluem os BEV 100% elétricos, os PHEV (híbridos elétricos plug-in), HEV (híbrido sem recarga externa) e HEV Flex (híbridos a etanol). Não incluem os MHEV de 12v ou 48v (micro-híbridos).

Destaques

Um dos destaques de agosto foram os 2.245 híbridos flex (HEV Flex) emplacados, com aumento expressivo de 118% sobre julho (1.026). Liderados pelo estado de São Paulo, esse foi o melhor desempenho de vendas dos veículos com essa tecnologia desde o início do ano.

Os BEV 100% elétricos também registraram novo recorde de vendas, puxados pelo Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Em agosto, foram 7.624 unidades em todo o país, com crescimento de 9%, sobre julho (7.010).

O ano de 2025 tem sido marcado pelos investimentos significativos das montadoras chinesas de eletrificados, com destaque para a inauguração de duas novas fábricas no Brasil: BYD, em Camaçari (BA), e GWM, em Iracemápolis (SP). Além disso, novas marcas passaram a operar no país, ampliando a oferta de modelos eletrificados.

Tecnologias

Dos 20.222 eletrificados leves vendidos em agosto de 2025, 77,5% foram veículos plug-in (BEV e PHEV) e 22,5% híbridos sem recarga externa (HEV e HEV Flex). Entre os plug-in, os PHEV lideraram as vendas em agosto com 8.057 unidades, representando 40% do total de eletrificados. Em relação a julho (8.644), houve uma queda de 7% dos PHEV; já sobre agosto de 2024 (5.781), um crescimento expressivo de 39,4%.

Os BEV 100% elétricos bateram mais uma vez o recorde mensal de vendas em agosto, com 7.624 unidades, correspondentes a 38% das vendas de eletrificados no mês. Sobre agosto de 2024 (5.115), os BEV tiveram um crescimento robusto de 49%.

O crescimento dos veículos plug-in sugere que esse segmento cresceu mesmo diante das incertezas causadas pelo debate nacional sobre as novas regras dos Corpos de Bombeiros para instalação e operação de equipamentos de recarga elétrica nas garagens dos prédios.

Os HEV e HEV Flex totalizaram 4.541 unidades, equivalentes a 22,5% do mercado de eletrificados em agosto. Os números indicam que os híbridos não plug-in continuam relevantes em regiões onde a infraestrutura de recarga ainda está em desenvolvimento.

Os HEV (híbridos convencionais) representaram 11,4% das vendas de eletrificados em agosto (2.296), com leve queda de 1,7% sobre julho (2.336), mas aumento significativo de 73,5% sobre agosto de 2024 (1.323).

Já os HEV Flex responderam por 11% das vendas de eletrificados (2.245), com um aumento expressivo de 119% sobre julho (1.026) e de 40% sobre agosto de 2024 (1.604).

Em agosto, a participação de mercado dos eletrificados por tecnologia foi a seguinte:

PHEV 057 (39,8%)

BEV 624 (37,7%)

HEV FLEX 296 (11,4%)

HEV FLEX 245 (11,1%)

TOTAL: 20.222

As vendas de micro-híbridos (MHEV) registram em agosto o total de 5.075 unidades. Sobre julho (6.129), houve queda nas vendas de 17%. Dentre os micro-híbridos, os MHEV 12V ficaram com 71% das vendas em agosto (3.587), com queda de 23,5% sobre julho (4.690). Já os MHEV 48V ficaram com os 29% restantes das vendas deste segmento (1.488), com aumento de 3,4% sobre julho (1.439).

Geografia da eletromobilidade

A Região Sudeste lidera de forma expressiva o mercado de eletrificação no Brasil, impulsionada principalmente pelo Estado de São Paulo, que se destaca tanto nas vendas de veículos leves eletrificados quanto de ônibus elétricos.

Vendas de veículos leves eletrificados por regiões brasileiras em agosto 2025:

1º – Sudeste: 9.430 (46,6%)

2º – Sul: 3.551 (17,6%)

3º – Nordeste: 3.302 (16,3%)

4º – Centro-Oeste: 3.079 (15,2%)

5º – Norte: 860 (4,3%)

Os 5 estados que mais venderam veículos eletrificados leves em agosto de 2025:

1º – São Paulo: 6.487 (32,1%)

2º – Distrito Federal: 2.010 (9,9%)

3º – Santa Catarina: 1.243 (6,1%)

4º – Rio de Janeiro: 1.234 (6,1%)

5º – Minas Gerais: 1.204 (6%)

Os 5 municípios que mais venderam veículos eletrificados leves em agosto de 2025:

1º – São Paulo: 2.747

2º – Brasília: 2.010

3º – Rio de Janeiro: 670

4º – Belo Horizonte: 634

5º – Curitiba: 525

A ABVE disponibiliza em seu site, por meio de seu BI (Business Inteligence), os números relativos ao mercado de vendas de veículos eletrificados. As informações são divididas em três temas: Geral, Frotas e Geografia da Eletromobilidade.

Os mapas são interativos e trazem informações rápidas sobre os estados. Em “Frotas”, é possível verificar a venda por estados e por municípios. Já em “Geografia da Eletromobilidade”, é possível verificar o percentual de distribuição das tecnologias por estado. Em “Ônibus” é possível verificar a venda por estados e municípios.

As informações se encontram disponíveis e são atualizadas mensalmente, em https://abve.org.br/bi-geral/