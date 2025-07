Embarcações fazem buscas a campineiro que caiu de JetSki em Americana

Embarcações na água. As buscas continuam na manhã desta quarta-feira (23) por um homem que desapareceu na Represa de Salto Grande, em Americana, após um acidente com um jet ski.

A vítima é da cidade de Campinas e sumiu nas águas ao tentar salvar duas garotas que estavam em situação de risco.

Segundo as primeiras informações, o jet ski teria virado durante o passeio. As duas jovens foram resgatadas por populares e levadas à UPA do bairro Zanaga. Elas receberam atendimento médico e passam bem. Já o homem, que pilotava a moto aquática, afundou e não foi mais visto.

Embarcações e bombeiros

Desde a madrugada, equipes do Corpo de Bombeiros utilizam embarcações especializadas para tentar localizar a vítima. As causas do acidente ainda são investigadas.

