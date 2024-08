Emerson Royal fecha contrato com o Milan. Saiba detalhes

Nesta segunda-feira (12), o time italiano, Milan, anunciou a contratação do lateral-direito Emerson Royal, de 25 anos.

O clube fechou contrato com o brasileiro, que até então estava jogando no Tottenham até 30 de junho de 2028, com opção de extensão por mais um ano.

Royal agora deverá vestir a camisa 22 (usada anteriormente pelo ex-meia Kaká) e já passou por exames médicos de admissão para o time, que deve pagar a quantia aproximada de 20 milhões de euros, o equivalente a R$ 122,5 milhões de reais.

“Estou muito feliz nessa nova etapa da minha carreira e muito animado com o que está por vir, essa foi uma escolha feita principalmente pelo time com que tive mais afinidade e me senti mais à vontade“, conta Emerson Royal.

O lateral-direito teve propostas de outros clubes europeus, mas ao fim das negociações optou por jogar no Milan.

Royal foi revelado pela Ponte Preta em 2017, defendeu o Real Betis, Barcelona e mais recentemente o Tottenham, indo pela primeira vez para o futebol italiano, com o Milan.

