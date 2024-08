Desfile Cívico de 7 de setembro terá participação de 35 grupos

O Desfile Cívico de 7 de setembro deste ano em Americana, em comemoração à Independência do Brasil, contará com a participação de 35 grupos, entre escolas, entidades, associações e corporações civis e militares. O evento terá início às 9h e sairá do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Av. Brasil, 1.293.

Ao todo, serão 2.355 participantes, com a presença de seis fanfarras e bandas, 58 automóveis, duas ambulâncias, 31 motocicletas, 107 bicicletas, 70 patinadores e 20 cadeirantes.

Confira a lista completa dos grupos inscritos:

– Tiro de Guerra 02-045 Americana

– 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior

– Guarda Municipal de Americana (GAMA)

– Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo

– Delegacia Seccional de Polícia de Americana

– Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Municipal

– 24ª Força Pré-Militar Brasileira (FOPE)

– Bombeirinhos Civil

– Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

– Secretaria de Meio Ambiente

– Secretaria de Educação: Casa da Criança Manacá, Casa da Criança Curió e EMEF Professor Milton Santos

– Secretaria de Esportes: Associação Ginástica Rítmica de Americana

– Escola Estadual Dr. Heitor Penteado

– Escola Estadual Prof.º Alcindo Soares do Nascimento

– Escola de Goleiros Camisa 1

– Associação Projeto Moura de Judô

– Grupo Escoteiro Nambikwara 103º SP

– Grupo Escoteiro Wellington Alexandre Medeiros

– Americana Bicicross Clube

– Americana Inline

– Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (NILEEC)

– Instituto JR Dias

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana (APAE)

– Instituto Pernas da Alegria

– Projeto ABC (Aprendendo e Brincando em Comunidade)

– Conselho Regional dos Corretores de Imóveis 2ª Região (CRECI-SP)

– Banda Marcial Escola SENAI Americana

– Rotary Club Americana Ação

– Rotaract Club Americana Ação

– Associação Doulas Primavera

– Associação Anjos da Alegria

– Amigos do Flash Back Americana

– Projeto Grau Consciente