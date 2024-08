Muita gente apostava que o PSDB não conseguiria ter chapa de vereadores em Santa Bárbara d’Oeste este ano, mas foi montada uma com 20 nomes da Federação dos tucanos com o Cidadania.

O que causou certa estranheza no meio político é que o partido que foi por décadas comandato pelo ex-prefeito Zé Maria de Araújo Jr e teve em suas fileiras o ex-prefeito Denis Andia não conseguiu atrair gente de peso para as eleições deste ano.

Os candidatos que estão na foto são Pagador de Promessa, Oscar da Imobiliária, Aline do Trailer do Baiano, Cido Motorista e Camila Trinca.

PSDB pós Doria e Cauê

Os tucanos no Estado perderam muita força depois da ‘tomada’ do partido feita pelo ex-governador João Doria e seu Chefe da Casa Civil Cauê Macris. O partido filiou muitos prefeitos entre 2021 e 2022 mas perdeu quase todos no processo que veio após a derrota do então governador Rodrigo Garcia em 2022.

Ele não conseguiu ir para o segundo turno e decidiu apoiar Tarcísio de Freitas, que foi eleito. Mas o estrago já estava feito.

Na vizinha Americana, o PSDB não conseguiu montar chapa.

