180 vagas de emprego abertas pela empresa Safra Bag

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana vai receber currículos para fábrica que atua na produção de embalagens agrícolas. São 80 oportunidades para costureira com experiência, 50 para ajudante geral sem experiência e 50 para tecelão com experiência em tear circular.

Os interessados devem entregar o currículo na próxima semana, de 2 a 6 de outubro. O PAT atende provisoriamente na Rua Anhanguera, nº 16 A, em frente ao Mercado Municipal. Também é possível fazer o cadastro por meio do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br. Na página principal, basta buscar por “Serviços mais acessados” e clicar em “PAT – Vagas Emprego”.

“São mais 180 vagas que estão sendo oferecidas para nossa cidade. Mais empregos trazem maior geração de renda e impactam positivamente na qualidade de vida da população”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Em março do ano passado, o prefeito Chico Sardelli anunciou a expansão da Safra Bag para Americana. A empresa trabalha com produtos com alta tecnologia para sementes, fertilizantes, café, batatas, cebolas e outros itens que precisam de uma correta armazenagem, conservação e transporte.

“A empresa acreditou na nossa cidade e tem demonstrado isso desde o anúncio da sua chegada. Continuamos trabalhando firme pelo desenvolvimento econômico de Americana”, afirmou Chico.