Pesquisa promete identificar candidato ideal pra 2024

Pesquisa da APPC Consultoria e Pesquisa, encomendada pelo

Política Real Podcast, vai identificar qual perfil de candidatos os eleitores das cidades do estado de São Paulo buscam para as eleições de 2024. A apenas um ano da disputa, o levantamento pretende traçar o sentimento do eleitorado para escolha das chapas de prefeito e vice-prefeito no próximo ano. O trabalho de campo foi concluído e a previsão é que a divulgação do resultado ocorra nos próximos dias.

“Estamos a apenas um ano das eleições municipais. Já é o momento de o eleitor começar a pensar no que deseja para a sua cidade e quais as características que valoriza na hora de fazer suas escolhas para votar. A nova pesquisa deve responder a essas perguntas e lançar luz sobre o sentimento do eleitorado, nos dando um norte importante sobre os caminhos da próxima disputa eleitoral”, destaca o consultor eleitoral Wilson Pedroso, idealizador e apresentador do Política Real Podcast.

A APPC deverá ouvir um total de mil pessoas em todo o estado. O eleitor vai responder sobre quais são, em sua opinião, as características mais importantes para um candidato ao cargo de prefeito e, ainda, se considera a experiência na política um fator a ser observado na hora do voto. O levantamento também vai entender quais áreas são consideradas prioritárias pelo eleitorado para investimento nas cidades, identificando quais, no geral, são os principais problemas das cidades na visão dos cidadãos.

“A APPC possui forte expertise no desenvolvimento de pesquisas qualitativas e quantitativas, nas mais diversas áreas. A pesquisa encomendada pelo Política Real Podcast vai medir o sentimento do eleitor e poderá, inclusive, ser utilizada como ferramenta de trabalho por futuros candidatos, que terão a oportunidade de comparar suas ações com os reais desejos do eleitorado”, destaca Hilton Cesario Fernandes, sócio-diretor da APPC e especialista em análise de dados e pesquisa de opinião.

Comportamento do eleitor

A nova pesquisa também deverá entender o comportamento e relação do eleitor com a política. Será apurado se o cidadão gosta de política, se tem se interessado mais pelo tema hoje do que em anos anteriores e por quais canais busca se informar. O levantamento ainda vai saber se o partido político dos candidatos deverá influenciar, ou não, as escolhas do eleitorado em 2024. Ainda será apurado se a polarização das eleições presidenciais deverá, ou não, influenciar os resultados das disputas nos municípios paulistas.

“As eleições municipais, geralmente, são muito diferentes das eleições para a presidência ou para os governos estaduais. O processo ideológico perde força e os eleitores votam influenciados por questões muito práticas, uma vez que as escolhas de prefeito e vereadores têm impacto direto no cotidiano da cidade e na vida das famílias que moram nela. Essa pesquisa que acabamos de encomendar deverá nos mostrar se essa tendência poderá se confirmar no próximo ano”, analisa Wilson Pedroso.

Eleições 2024

As eleições de 2024 serão realizadas no dia 6 de outubro e eleitores de todo país irão às urnas para votar nos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. O Estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 34 milhões de eleitores em 645 cidades. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, poderá haver segundo turno para o cargo de prefeito, caso nenhum dos candidatos atinja maioria absoluta dos votos válidos. Os novos eleitos vão assumir mandatos por quatro anos.

