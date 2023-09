Casais famosos- O mês de setembro não está sendo favorável para alguns.

A semana nem bem começou e fomos surpreendidos com as separações Gustavo Miotto e Ana Castela, e, pasmem, Sandy e Lucas Limas. Pelo menos mais seis famosos anunciaram o fim do relacionamento neste mês, como Arthur Aguiar e Jheny Santucci; Caio Paduan e Cris Dias; Luísa Sonza e Chico Moedas; Lexa e MC Guimê; Paula Fernandes Rony Cecconello; e Rafa Kalimann e Antônio Palhares. No fim de agosto, outras celebridades terminaram como.

Mel Maia e MC Daniel; Bella Campos e MC Cabelinho; e André Gonçalves e Danielle Winits. O astrólogo, tarólogo e místico Victor Valentim diz que isto já era previsto e ele explica o porquê.

“Nas previsões que eu fiz lá no começo do ano, eu vi que haveria muitas separações. Isso daí já tava marcado no céu. Na astrologia, o planeta Vênus, que é um planeta que rege o amor e os relacionamentos e que é relacionado à Deusa Afrodite na mitologia grega, rege a energia dos relacionamentos Durante o período de 22 de julho até 3 de setembro, Vênus entra no movimento do retrógrado, que é quando ele aparenta estar mais próximo da Terra e ele faz um movimento como se fosse inverso. Com isso, essa influência energética é potencializada. Os amores vão se tornar intensos, os problemas podem se tornar intensos, a parte dos relacionamentos vão se tornar mais problemáticas”, explica.

Victor pontua que a posição de Vênus no céu pode influenciar nos nossos relacionamentos. Nós estávamos com Vênus Retrógrado em Leão no céu entre o dia 22 de julho até 03 de setembro de 2023, um trânsito astrológico. O que, pela Astrologia, deu uma sacudida nas relações amorosas e fez as pessoas repensarem.

“Leão é um signo que traz a profundidade do ser nas pessoas. Ele é intenso, ele é forte, ele é explosivo, ele é dinâmico, ele tem poder, muita ação. Vênus traz essa influência energética das relações. No momento retrógrado, intensifica muito mais as dúvidas sobre o que você tem no seu relacionamento, a parte da validade que você sente em cada relacionamento, como ‘será que vale ou não a pena estar com ele’. As pessoas refletiram muito sobre isso. Eu diria que o Leão é um signo que se coloca em prioridade, por isso que ele é o rei. As pessoas estão se colocando mais em prioridade do que outras pessoas. Eles querem se colocar na frente. Então o leão tá preocupado mais com ele. Além disso, Urano é um planeta que está entrando em quadratura. Durante esse período, a quadratura que estava em Vênus, retrógrado com o Leão, se intensificou. Urano é um planeta que vai reger grandes transformações e revoluções, causando também muita rebeldia. Urano é um planeta que fala sobre rebeldia, transformação e mudanças, o que faz com que tudo fique muito intenso e rebelde”, esclarece.

Não espere uma pausa nas separações. De acordo com Victor todo este movimento só terminará no fim do ano. Porque em outubro, vamos ter energia de eclipse também, que vai potencializar a energia. Dia 14 de outubro tem outro eclipse, que vai entrar no signo de Libra, que é um signo que também é regido por Vênus, e fala sobre relacionamentos, e fala sobre amor, e fala sobre sociedade, então pode causar mais problemas e conflitos também”, finaliza.

E você, leitor, o que acha que vai acontecer no futuro das jovens celebridades brasileiras que formaram pares heterossexuais e podem ser apontadas como modelo para o povão.

