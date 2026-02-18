Empresário de 37 anos é baleado e bandido foge em Santa Bárbara

Homem estava em terreno da família no bairro Santa Rosa II quando acabou atingido por dois disparos

Leia Mais notícias da cidade e região

Um caso de tentativa de homicídio foi registrado na noite desta terça-feira (17) em Santa Bárbara d’Oeste. Um empresário de 37 anos estava em um terreno da família no bairro Santa Rosa II, quando um homem de capacete apareceu atirando. Ao tentar fugir pelos fundos com veículo, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo e acabou encaminhada para cirurgia.

Segundo informações do 19º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I), o caso aconteceu por volta das 18h20. na Rua Antonieta da Conceição Cruz. A equipe policial tomou ciência de que um indivíduo vítima de disparo de arma de fogo havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e o fato ocorreu nas proximidades do Cemitério Parque dos Lírios.

Os PMs realizaram o primeiro atendimento na unidade médica, confirmando que a ocorrência se deu nas imediações da Rua Antonieta da Conceição Cruz. A vítima foi posteriormente transferida ao Hospital Municipal de Americana, encontrando-se consciente e responsiva, com duas perfurações, uma na região cervical e outra na região torácica.

Testemunha e a vítima relataram que ambos estavam em um terreno da família quando um indivíduo utilizando capacete chegou e efetuou disparos em frente ao local. Ao tentarem sair pelos fundos e acessar o veículo da família, o autor aproximou-se e realizou novos disparos, atingindo a vítima.

Após a ação, o indivíduo fugiu a pé. A vítima permaneceu sob cuidados médicos, com possibilidade de procedimento cirúrgico. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. O autor não foi localizado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP