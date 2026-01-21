Um empresário do ramo alimentício de Santa Bárbara d”Oeste testou seu nome para vir candidato a deputado estadual este ano. A saída de Dr José (Podemos) da disputa fez o grupo proximo ao empresário vislumbrar oportunidades para ele, enfim, se lançar no meio político da cidade.

O nome em questão foi cotado para ser vice de Dr Jose em 2020 (havia a conversa de que iria bancar a campanha), mas o projeto não foi adiante. Este mês seu nome foi testado em pesquisa que avaliou o governo Rafael Piovesan, a corrida pra estadual e federal e os pesos de Lula e Bolsonaro.

A primeira sessão da Câmara de Santa Bárbara esta terça tece a pesquisa ‘rodando’.

O problema do empresário é ser muito desconhecido e não ter grupo amplo na cidade. Além de seu projeto ser chegar sentando na janela.