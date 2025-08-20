Empresas de Nova Odessa doam 139 jogos de enxoval para o Hospital Municipal

Em um gesto que reforça a parceria entre o setor privado e a Saúde Pública, empresas sediadas em Nova Odessa realizaram, na segunda semana de agosto, a doação de 139 itens de enxoval para o Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia.

A empresa Healthex doou 124 jogos de cama completos, com lençóis, capas de travesseiro e fronhas em tecido de alta resistência, próprios para uso hospitalar. A empresa Ober também contribuiu com 15 cobertores resistentes e confortáveis, que estão proporcionando mais conforto aos pacientes neste inverno.

O secretário municipal de Saúde Dr. Lucas Bento destacou a importância da iniciativa. “Em nome da Prefeitura e dos gestores de Saúde de Nova Odessa, agradecemos às empresas Healthex e Ober por essa contribuição essencial. Empresas que investem no município onde atuam fortalecem nossa rede de apoio e melhoram diretamente a qualidade do atendimento público”, afirmou.

Ele aproveitou a ocasião para reforçar uma orientação importante. “Os lençóis e cobertores doados são de uso coletivo e devem permanecer no Hospital para que possam atender todos os pacientes. Ajudando a cuidar desse patrimônio, garantimos um atendimento mais humano e digno para toda a população”, concluiu o secretário.

