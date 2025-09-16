Encontro de Canto Coral de Americana reúne sete grupos e público de 500 pessoas
O Encontro de Canto Coral de Americana, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, atraiu um público de 478 pessoas ao Teatro Municipal Lulu Benencase, no bairro Jardim Girassol. Sete corais de Americana e região se apresentaram no espaço na última sexta-feira (12).
O evento fomenta a conexão entre corais e celebra o canto coral como expressão artística e cultural. Participaram da atividade o Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”, o Coral da Orquestra Filarmônica Santa Bárbara d’Oeste (Ofisb), o Madrigal Maestro Antônio Fraga (Jaguariúna), o Coral Ítalo Brasileiro (Americana), o Vozes Bárbaras – Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, o Coral “Da Boca Pra Fora” (Campinas) e o Coral Vocalis (Americana).
Cada grupo apresentou três composições e recebeu um troféu e certificado ao final da programação. “Para nós da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi, é uma honra promover este evento que celebra a música como expressão artística e valoriza a arte do Canto Coral, destacando o trabalho dos coralistas de Americana e região”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
